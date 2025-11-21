Profesora vietnamita entre el 2% de científicos más influyentes del mundo

Hanoi (VNA) - La profesora asociada Nguyen Thi Mong Diep, máster en ciencias y docente de la Universidad de Quy Nhon, ha sido reconocida por la Universidad Stanford (Estados Unidos) en su lista 2025 del 2% de los científicos más influyentes del mundo.



El ranking, elaborado a partir de los datos de Scopus, incluye a 236.314 investigadores destacados a escala global. Vietnam alcanzó este año un récord histórico con 205 científicos distinguidos, lo que representa un aumento significativo del 25,8% respecto a 2024.



Además de este reconocimiento internacional, Mong Diep figura entre los tres mejores candidatos de los 244 postulantes que obtuvieron el título de profesor en 2025. Cumplió los criterios en tres áreas: fisiología, bioquímica y biología molecular, y biología de organismos.



Esta distinción no solo constituye un orgullo personal, sino también un testimonio de las capacidades de investigación de los científicos vietnamitas. Su presencia en la clasificación de Stanford y la obtención del título de profesora habilitada en Francia reflejan la creciente calidad de la investigación en las universidades vietnamitas, que progresivamente se acercan a los estándares internacionales.



Uno de sus logros científicos más destacados es su proyecto sobre la hormona gonadotropina recombinante, un avance importante en el tratamiento de la fertilidad humana y en el control de la fertilidad animal.



En 2024, también fue reconocida por el Ministerio francés de Educación Nacional, Enseñanza Superior, Investigación e Innovación como cumplidora de los criterios para obtener el título de profesora en Francia, uno de los sistemas de acreditación más rigurosos del mundo./.