Profesor japonés reelegido como cónsul honorario de Vietnam en Nagoya

Tokio (VNA) – El profesor japonés Natsume Nagato ha sido reelegido como cónsul honorario de Vietnam en la ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi, por un nuevo mandato de tres años.



La decisión de reelección fue entregada al profesor por el embajador vietnamita Pham Quang Hieu durante una ceremonia celebrada ayer en Tokio, organizada por la Embajada de Vietnam en Japón.

En su intervención, el embajador Quang Hieu subrayó que la extensión del mandato del profesor Nagato refleja la confianza y el reconocimiento de Vietnam por sus valiosas contribuciones a lo largo de los años.

“Con su profundo afecto hacia Vietnam, creemos que seguirá cumpliendo eficazmente sus funciones, promoviendo la cooperación multifacética entre Aichi y Vietnam, apoyando la protección de los ciudadanos y fortaleciendo los vínculos dentro de la comunidad vietnamita”, señaló el diplomático.

Por su parte, el profesor Nagato expresó su orgullo por recibir nuevamente la confianza del país indochino, a la vez que afirmó su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo de las relaciones entre las dos naciones.

Vietnam se está elevando con fuerza, como un dragón que asciende, dijo, y añadió que continuará aportando a la prosperidad de Vietnam y al bienestar de la creciente comunidad vietnamita en Aichi.

El profesor Natsume Nagato, quien actualmente enseña en la Universidad Aichigakuin, fue nombrado por primera vez cónsul honorario de Vietnam en 2017. En reconocimiento a sus destacadas contribuciones al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, recibió la Orden del Trabajo de segunda clase otorgada por el presidente de Vietnam en abril de 2016./.