Productos vietnamitas mantienen fuerte demanda de importadores estadounidenses

Hanoi (VNA) – El Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores del Ministerio de Industria y Comercio informó que, pese a las fluctuaciones del comercio internacional, numerosas empresas de Estados Unidos continúan eligiendo a Ciudad Ho Chi Minh como destino de compras en la feria Vietnam International Sourcing 2025 (VIS 2025), prevista del 4 al 6 de septiembre próximo.

Un rincón verde al lado del río Saigón. Foto: Nguyen Luan/VNP

Esta señal evidencia que la demanda de conexión de cadenas de suministro con Vietnam no disminuye, sino que se orienta gradualmente hacia el modelo de búsqueda directa de proveedores vietnamitas, con el fin de acortar la cadena logística, reducir costos y aumentar la proactividad.

El estado estadounidense de Oregón confirmó la participación de una amplia delegación empresarial, acompañada por el congresista Daniel Nguyen, que agrupa a importantes compañías en los sectores de agricultura, alimentos, tecnología, moda al aire libre y servicios logísticos.

Desde el sur de Estados Unidos, VIS 2025 prevé recibir la mayor delegación hasta la fecha de importadores, distribuidores y empresas de logística del estado de Texas, entre ellas L&V Food Supply, C&T Produce Wholesale, Ca Mau Supermarket, Port Houston y MIB – Morris International Beverage.

Este delegación empresarial tiene como meta buscar productos “Hecho en Vietnam” en diversos ámbitos como electromecánica, fabricación de maquinaria, confecciones textiles, químicos y plásticos, cuero y calzado, alimentos y bebidas, artesanías y muebles.

De acuerdo con los organizadores, la agenda en VIS 2025 se centrará en reuniones entre empresas (B2B) para unificar requisitos técnicos, estándares de calidad, modelos de suministro y realizar visitas a fábricas y parques industriales.

El enfoque principal de las compañías estadounidenses en VIS 2025 será trabajar directamente con proveedores vietnamitas en esta feria. Gracias a su competitividad en precios, calidad, flexibilidad y creciente cumplimiento de normas, las empresas vietnamitas tienen la oportunidad de acceder más rápidamente al mercado a través de las cadenas de distribución y redes logísticas que los importadores estadounidenses ya operan.

Con la combinación de tecnología, finanzas y experiencia administrativa de los estados del país norteamericano y las ventajas de mercado y recursos humanos de alta calidad de Vietnam, se espera que VIS 2025 se convierta en una plataforma de lanzamiento para proyectos comerciales e inversionistas de carácter estratégico.

A partir de los encuentros en la exposición, el Ministerio de Industria y Comercio confía en que se concreten numerosos negocios y contratos, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, con un intercambio más profundo e integral./.