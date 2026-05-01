Productos vietnamitas atraen el interés de visitantes en Feria de París

París (VNA) – Los stands de Vietnam están atrayendo a numerosos visitantes en la Feria de París (Foire de Paris), una de las citas comerciales más importantes de Europa, que abrió sus puertas el 30 de abril en la capital francesa.

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En el evento. (Fuente: VNA)



La feria, que se celebra hasta el 11 de mayo, cuenta con la participación de 32 empresas vietnamitas que exhiben sus productos en un total de 458 m². Sus espacios abarcan diversos sectores y presentan una oferta variada y atractiva, desde artesanías hasta alimentos tradicionales. Los consumidores franceses y europeos muestran especial interés por productos como las artesanías, la seda tejida a mano, las frutas frescas y las frutas deshidratadas, señaló Pham Thi Bich Nga, coordinadora de los stands de Vietnam.

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Según los organizadores, la edición de este año reúne a cerca de 1.200 empresas de más de 50 países y territorios, que operan en ámbitos como la vivienda, los bienes de consumo, la artesanía, la alimentación, el turismo y la innovación, creando un amplio espacio de intercambio multicultural. Uno de los principales atractivos es el área “El Mundo en París”, donde los expositores internacionales presentan la cultura, la gastronomía y los productos emblemáticos de sus países.

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La feria no solo funciona como vitrina comercial, sino también como un espacio de experiencias, con una amplia programación de espectáculos, talleres, actividades culinarias y entretenimiento. En los últimos años, los organizadores han reforzado especialmente los contenidos culturales y familiares para atraer a un público más amplio.

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En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias en París, Steven Abajoli, director del evento, destacó que Vietnam ocupa desde hace tiempo un lugar destacado en el área “El Mundo en París”, con stands bien organizados que exhiben una gran diversidad de productos, platos y elementos culturales.

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Por su parte, Nguyen Van Nam, propietario de un supermercado vietnamita-francés, subrayó que la feria representa una valiosa oportunidad para que las empresas vietnamitas encuentren socios y amplíen sus mercados, especialmente en el ámbito de los productos agrícolas y de consumo. Su empresa ha llevado al evento frutas tropicales como durián, yaca y maracuyá, cada vez más demandadas en Europa.

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Según explicó, su objetivo no es solo vender, sino también consolidar la marca de los productos agrícolas vietnamitas en Francia y ampliar su red de distribución más allá de la región de Île-de-France. El stand de la empresa está concebido como un espacio cultural que combina elementos tradicionales y modernos para promover la imagen de Vietnam entre socios internacionales.

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En un contexto de creciente integración global, la presencia de empresas vietnamitas en la Feria de París reafirma el atractivo de sus productos y su cultura en el mercado francés. El evento también ofrece a las empresas la oportunidad de interactuar directamente con consumidores europeos, conocer mejor sus preferencias y reforzar su posicionamiento en este prometedor mercado./.