Productos OCOP de Dong Thap avanzan hacia mercados internacionales

Gracias al programa “Cada Comuna, Un producto” (OCOP), los artículos característicos de la provincia survietnamita de Dong Thap están consolidando progresivamente su calidad, el valor de su marca y ampliando sus mercados de consumo tanto a nivel nacional como internacional.

Varios productos de la provincia de Dong Thap están progresando hacia el logro de la certificación OCOP de 5 estrellas y son los preferidos de los mercados de EE. UU. y Europa. Fuente: VNA

Hasta finales de 2025, la provincia contaba con 1.061 productos OCOP, de los cuales 820 alcanzaron la calificación de tres estrellas, 233 de cuatro estrellas, cuatro de cinco estrellas y cuatro con potencial para lograr cinco estrellas, desarrollados por 459 entidades.

Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Dong Thap, los productos OCOP son cada vez más diversos y han experimentado mejoras notables en calidad, diseño, envases y trazabilidad, cumpliendo gradualmente los estándares necesarios para expandir su comercialización desde el ámbito local y nacional hacia los mercados regionales e internacionales.

Solo en 2025, la provincia evaluó 140 expedientes de productos de 53 entidades; de ellos, 115 productos fueron reconocidos con certificaciones OCOP de tres y cuatro estrellas.

Entre los productos más destacados, seleccionados por los consumidores dentro del Top 20 de OCOP representativos de la provincia, figuran los productos de nido de ave de la empresa Tri Son. Estos productos cumplen plenamente las normas nacionales y globales de seguridad alimentaria y calidad, ofreciendo confianza y valor sostenible a los consumidores.

Asimismo, los productos derivados del loto —símbolo del llamado “Territorio del Loto Rosado”— desarrollados por la empresa ECOHOME también han sido distinguidos, especialmente sus diversas líneas de té oolong de loto, que han sido bien recibidas por el mercado. Tras cinco años de investigación a partir de esta planta autóctona, ECOHOME ha construido un sistema de productos con fuerte identidad local y alto valor añadido.

Más allá del mercado interno, numerosas empresas OCOP de Dong Thap han logrado expandirse al ámbito internacional. La empresa de alimentos Bich Chi, con más de 60 años de actividad, cuenta actualmente con más de 200 productos elaborados a partir del arroz, que se exportan a más de 40 mercados en Asia, Europa, Estados Unidos y Australia.

Huynh Minh Tuan, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Dong Thap, subrayó que el programa OCOP constituye una política estratégica del Gobierno, de especial importancia para el desarrollo de la economía rural, al potenciar los recursos internos, aumentar el valor añadido de los productos locales y vincularlos con la construcción de un nuevo campo sostenible./.