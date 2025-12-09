Procesan a Le Trung Khoa por propaganda contra el Estado de Vietnam

Hanoi (VNA)- La Fiscalía Suprema Popular emitió un acta de acusación en la que procesa a Le Trung Khoa, imputado por “elaborar, almacenar, difundir o propagar información en contra del Estado de la República Socialista de Vietnam”, conforme a la cláusula 2, del artículo 117 del Código Penal.

Le Trung Khoa (Foto: chinhphu.vn)





Previamente, el 5 de diciembre de 2025, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública dictó la Orden de búsqueda contra Trung Khoa.



Khoa, de 54 años, nacido en la provincia central de Thanh Hoa, residía en el barrio de Dong Da, Hanoi antes de salir del país. Ahora, vive en Alemania.



Con base en los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Penal de 2015, la Fiscalía Suprema Popular instó al imputado a presentarse ante las autoridades policiales o fiscalías en Vietnam, o ante las representaciones diplomáticas vietnamitas en el exterior, con el fin de entregarse, acogerse a las políticas de clemencia y ejercer su derecho a la defensa conforme al artículo 60 del mismo Código. /.