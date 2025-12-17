Procesamiento de productos agropecuarios en la capital: un amplio margen para aumentar el valor añadido

Además, la capacidad media de funcionamiento de los establecimientos de procesamiento se sitúa en sólo el 36 %, lo que refleja la inestabilidad en el suministro de materias primas y la debilidad de los vínculos entre producción, procesamiento y comercialización. La ausencia de empresas de gran escala que actúen como “locomotoras” del sector también dificulta la creación de avances significativos en tecnología, encadenamientos productivos y expansión de mercados.

Aunque algunas empresas han apostado por la innovación, la tasa de adopción de sistemas avanzados de gestión de la calidad como GMP, ISO 22000 o HACCP alcanza apenas alrededor del 20 %.

Mientras tanto, el mercado presenta nuevas demandas con un alto potencial de crecimiento. En los últimos años, los alimentos procesados y listos para el consumo han ganado popularidad entre los consumidores urbanos gracias a su conveniencia, calidad garantizada y precios razonables. Esto abre oportunidades para que el sector de procesamiento agropecuario de Hanói desarrolle productos de alto valor añadido, como verduras y hortalizas cortadas y preparadas, frutas deshidratadas, carnes procesadas, productos pesqueros envasados y alimentos de consumo rápido.

Para aprovechar eficazmente estas oportunidades, las empresas deben centrarse en superar los principales cuellos de botella, desde la modernización tecnológica y la estandarización de los sistemas de gestión de calidad hasta la ampliación de la escala productiva y el fortalecimiento de los vínculos con las zonas proveedoras de materias primas. Nguyen Thi Van Anh, directora de la compañía de Alimentos Seguros Tam Thanh (barrio de Phu Dien), considera que las autoridades sectoriales deben establecer mecanismos de apoyo que faciliten a las empresas el acceso al capital, a la tierra, a incentivos fiscales y a programas de promoción comercial. Al mismo tiempo, fomentar la creación de cadenas agroalimentarias sostenibles, con las empresas de procesamiento como eje central, contribuirá a garantizar insumos estables, mejorar la eficiencia productiva y reforzar la competitividad de los productos agrícolas de la capital./.