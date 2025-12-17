Noticieros
Procesamiento de productos agropecuarios en la capital: un amplio margen para aumentar el valor añadido
En un contexto en el que los consumidores muestran un interés cada vez mayor por la conveniencia, la seguridad y la calidad, el sector de procesamiento de productos agroforestales y pesqueros desempeña un papel cada vez más importante en la cadena de valor agrícola de la capital Hanói. Sin embargo, este ámbito aún no ha aprovechado plenamente su potencial debido a la pequeña escala de producción, la tecnología obsoleta, la baja capacidad operativa y la falta de grandes empresas capaces de liderar el mercado.
Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, actualmente la ciudad cuenta con 11 510 establecimientos dedicados a la producción y comercialización de productos agroforestales y pesqueros, de los cuales más de 1 700 participan en actividades de procesamiento. Cabe destacar que el 98,5 % de estos establecimientos son de pequeña y mediana escala, están dispersos en diferentes zonas y presentan limitaciones en su capacidad de inversión. En cuanto a la estructura organizativa, los hogares dedicados al procesamiento representan el 61,6 %, las empresas el 35,9 %, mientras que las cooperativas apenas alcanzan el 2,5 %, lo que evidencia un claro desequilibrio en la organización productiva.
La realidad muestra que la mayoría de los productos agrícolas de Hanói siguen consumiéndose en forma fresca tras la cosecha, con escaso nivel de pre-procesamiento o transformación profunda. Esta situación limita el valor añadido y dificulta la competitividad frente a productos procesados procedentes de otras localidades. En la actualidad, la producción agroforestal y pesquera procesada sólo cubre alrededor del 30 % de la demanda, mientras que el resto depende del suministro de otras provincias y ciudades.
Nguyen Thi Thu Hang, jefa del Departamento de Calidad y Desarrollo de Mercados del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, señaló que la mayor limitación reside en el nivel tecnológico. Hasta el 77 % de los establecimientos de procesamiento utiliza equipos semiautomáticos, mientras que un 10 % continúa operando de forma manual. Aunque algunas empresas han invertido de manera decidida en la modernización, el porcentaje de adopción de sistemas avanzados de gestión de calidad como GMP, ISO 22000 o HACCP apenas alcanza el 20 %.
Además, la capacidad media de funcionamiento de los establecimientos de procesamiento se sitúa en sólo el 36 %, lo que refleja la inestabilidad en el suministro de materias primas y la debilidad de los vínculos entre producción, procesamiento y comercialización. La ausencia de empresas de gran escala que actúen como “locomotoras” del sector también dificulta la creación de avances significativos en tecnología, encadenamientos productivos y expansión de mercados.
Mientras tanto, el mercado presenta nuevas demandas con un alto potencial de crecimiento. En los últimos años, los alimentos procesados y listos para el consumo han ganado popularidad entre los consumidores urbanos gracias a su conveniencia, calidad garantizada y precios razonables. Esto abre oportunidades para que el sector de procesamiento agropecuario de Hanói desarrolle productos de alto valor añadido, como verduras y hortalizas cortadas y preparadas, frutas deshidratadas, carnes procesadas, productos pesqueros envasados y alimentos de consumo rápido.
Para aprovechar eficazmente estas oportunidades, las empresas deben centrarse en superar los principales cuellos de botella, desde la modernización tecnológica y la estandarización de los sistemas de gestión de calidad hasta la ampliación de la escala productiva y el fortalecimiento de los vínculos con las zonas proveedoras de materias primas. Nguyen Thi Van Anh, directora de la compañía de Alimentos Seguros Tam Thanh (barrio de Phu Dien), considera que las autoridades sectoriales deben establecer mecanismos de apoyo que faciliten a las empresas el acceso al capital, a la tierra, a incentivos fiscales y a programas de promoción comercial. Al mismo tiempo, fomentar la creación de cadenas agroalimentarias sostenibles, con las empresas de procesamiento como eje central, contribuirá a garantizar insumos estables, mejorar la eficiencia productiva y reforzar la competitividad de los productos agrícolas de la capital./.
Por VNP/Hoang Ha