Primeros ministros de Vietnam y Argelia asisten al Foro Económico bilateral

Argel (VNA)- En el marco de su visita oficial a Argelia, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y su homólogo anfitrión, Sifi Ghrieb, participaron el 19 de noviembre (hora local) en el Foro Económico Vietnam–Argelia bajo el lema “Hacia una asociación económica eficaz y sostenible”.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y su homólogo anfitrión, Sifi Ghrieb en una firma de cooperación entre los empresarios de ambos países. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, habla en el Foro Económico Vietnam–Argelia. Foto: Duong Giang - VNA



Tras más de 60 años de relaciones diplomáticas, los vínculos entre Vietnam y Argelia continúan fortaleciéndose. Argelia es actualmente uno de los socios comerciales más relevantes de Vietnam en África, con un intercambio bilateral que en 2024 alcanzó los 198,3 millones de dólares. Las dos partes aspiran a elevar pronto esta cifra a mil millones de dólares. En inversión, destacan varios proyectos, especialmente la cooperación en exploración y explotación petrolera.



El foro reunió a más de 500 representantes gubernamentales y empresariales de ambos países, y se celebró inmediatamente después de que Vietnam y Argelia elevaran sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica, reflejando la determinación de ambas naciones de materializar rápidamente este nuevo marco y ampliar la cooperación diplomática, comercial y de inversión.

Los participantes abordaron el potencial y las necesidades de inversión de cada país, y discutieron orientaciones para abrir una nueva etapa de cooperación más dinámica, sostenible y eficaz, con el objetivo de construir una asociación estratégica sustantiva y capaz de generar beneficios concretos.



El primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, valoró positivamente la celebración del foro, al considerar que demuestra la voluntad política de ambas partes de implementar de manera ágil la Asociación Estratégica.



Llamó a las empresas a diversificar productos, buscar oportunidades de exportación y fortalecer la cooperación en tecnología, agricultura, transformación digital, energía, petróleo y gas, industria farmacéutica y turismo. Afirmó que Argelia ha adoptado numerosas leyes y políticas para atraer inversión, y destacó su posición estratégica como puerta de entrada a Medio Oriente, África y Europa.



Por su parte, el primer ministro Pham Minh Chinh destacó el significado histórico del foro, celebrado con la atención y apoyo de los máximos líderes de ambos países y con la mayor escala registrada hasta la fecha.



Subrayó que Vietnam y Argelia siempre han sido amigos y socios de confianza, desde la lucha por la independencia hasta el presente, y que no existe razón alguna para que esta amistad no se traduzca en un desarrollo económico fuerte y prosperidad para los pueblos.



El jefe del Gobierno vietnamita compartió la orientación de desarrollo del país, los pilares estratégicos y las prioridades actuales, afirmando que estos elementos crean condiciones favorables para la inversión argelina en Vietnam.



Asimismo, llamó a las empresas vietnamitas a impulsar proyectos en Argelia en los sectores de energía, petróleo y gas, energías renovables, agricultura, pesca, procesamiento de alimentos, manufactura y tecnología, bajo el espíritu de beneficio mutuo entre ambos pueblos.



Propuso fortalecer y modernizar los mecanismos de cooperación existentes para acelerar los proyectos e inversiones, confiando en que, con el nuevo impulso estratégico, Vietnam y Argelia actuarán a la altura de su Asociación Estratégica y del legado histórico que han construido juntas./.