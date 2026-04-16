Primeras damas de Vietnam y China estrechan lazos a través del arte y la tecnología. Foto: VNA

En el marco de la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, su cónyuge, Ngo Phuong Ly, mantuvo hoy un encuentro cercano y cordial con la profesora Peng Liyuan, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping.



Ambas damas visitaron el Gran Teatro Nacional de China, donde presenciaron un ensayo de ópera y exploraron las innovaciones tecnológicas aplicadas a las artes escénicas, incluyendo servicios automatizados mediante robots, escenografía virtual y estudios de grabación de alta tecnología.



Primeras damas de Vietnam y China estrechan lazos a través del arte y la tecnología. Foto: VNA



Durante el recorrido, Phuong Ly elogió el alto nivel profesional de los artistas chinos y la majestuosidad de las instalaciones, destacando que el diseño único del teatro refleja una inversión meticulosa en la cultura.



La primera dama vietnamita subrayó que, si bien la política y la economía son pilares sólidos de la relación bilateral, el arte y la cultura son los vínculos que conectan los corazones de ambos pueblos.



En este sentido, recordó la reciente y exitosa presentación de la danza “El Pavo Real” de la artista china Yang Liping en Hanoi, e incentivó el incremento de giras artísticas de alto nivel entre ambos países para fortalecer la base de la opinión pública y el entendimiento mutuo.



Phuong Ly también compartió sus impresiones tras visitar el Centro de intercambio científico y cultural para jóvenes Soong Ching Ling, donde fue testigo del afecto sincero entre las nuevas generaciones de ambas naciones.



Resaltó que tanto Vietnam como China comparten valores fundamentales al priorizar la educación, el cuidado y la protección de la infancia, destinando los mejores recursos para el desarrollo de la juventud.



Por su parte, Peng Liyuan expresó su alegría por el reencuentro y destacó la importancia que China otorga al desarrollo de las artes académicas, especialmente la ópera.



Asimismo, explicó cómo China integra tecnologías de vanguardia en los servicios sociales, mencionando como ejemplo el uso de innovaciones digitales en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.



En un gesto de cercanía cultural, Peng Liyuan manifestó su especial predilección por la gastronomía vietnamita, mencionando su deseo de disfrutar más platillos típicos como el Pho.



En respuesta, Phuong Ly extendió una afectuosa invitación para que Peng Liyuan y su familia visiten nuevamente Vietnam en un futuro cercano, la cual fue aceptada con agrado./.