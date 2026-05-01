Primera ministra japonesa llega a Hanoi para iniciar su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, llegó hoy a Hanoi para iniciar su visita oficial a Vietnam, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo, por invitación del premier anfitrión Le Minh Hung.

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La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, llega a Hanoi para iniciar su visita oficial a Vietnam (Foto: VNA)



En el Aeropuerto Internacional Noi Bai, la delegación fue recibida por el ministro y jefe de la Oficina del Gobierno, Dang Xuan Phong; el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu; el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu; entre otros funcionarios.

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Acompañan a la primera ministra Takaichi altos funcionarios japoneses, entre ellos el subsecretario jefe del Gabinete, Sato Kei; el secretario general de la Secretaría de Seguridad Nacional, Ichikawa Keiichi; asesores y consejeros de la primera ministra, así como viceministros de carteras clave como Relaciones Exteriores, Economía, Comercio e Industria, Agricultura, Defensa, Transporte e Interior y Comunicaciones.



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Según el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, la visita tiene un significado importante, ya que refleja el alto reconocimiento de Japón a la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón en un momento en que ambos países inician una nueva etapa de desarrollo.

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El embajador señaló que Vietnam es el primer país de la región que visita la primera ministra Takaichi tras su reelección en febrero de 2026, lo que pone de relieve la relevancia de Vietnam en la política regional japonesa. Se espera que la visita fortalezca la confianza política, impulse los intercambios estratégicos de alto nivel y aporte un nuevo dinamismo a la cooperación bilateral, haciéndola más sustantiva y eficaz.

Las conversaciones se centrarán en áreas prioritarias acordes con las fortalezas de ambas partes, incluyendo cooperación económica, ciencia y tecnología, innovación, seguridad energética y alimentaria, producción de semiconductores, inteligencia artificial (IA), transición verde, desarrollo de recursos humanos de alta calidad, turismo, cooperación local e intercambios entre pueblos, así como una mayor coordinación en asuntos regionales e internacionales de interés común.

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Además de la ciencia y la tecnología, también destacan la cooperación energética, la agricultura inteligente y de alta tecnología, el desarrollo de infraestructuras y el fortalecimiento de cadenas de suministro resilientes.

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Por su parte, el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, afirmó que esta es la segunda visita de Takaichi a Vietnam, tras su viaje anterior en 2020 cuando era ministra del Interior y Comunicaciones.

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Añadió que Japón espera reforzar los vínculos con los líderes vietnamitas, incluidos el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam; el primer ministro Le Minh Hung; y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

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La visita será una oportunidad para reafirmar la cooperación en el marco de la Asociación Estratégica Integral y abordar desafíos regionales y globales.

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Según indicó, se prevé una serie de reuniones de alto nivel sobre energía, seguridad económica, tierras raras y cooperación académica y entre pueblos./.