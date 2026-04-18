Primera dama de Vietnam visita el Museo de Música Étnica de Guangxi

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita el Museo de Música Étnica de Guangxi. Foto: VNA

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó el Museo de Música Étnica de Guangxi, un espacio dedicado a preservar y difundir los valores del patrimonio musical tradicional de diversas etnias, en la ciudad de Nanning.



Fundado en junio de 2015 dentro del área del lago Nanhu, en el campus del Instituto de Artes de Guangxi, este es el primer museo especializado de la región y alberga actualmente más de 1.600 piezas valiosas que reflejan la rica vida musical de 12 grupos étnicos en Guangxi.



El museo también reúne numerosos instrumentos tradicionales del Sudeste Asiático, incluidos algunos con impronta cultural vietnamita.



Durante la visita, efectuada el 16 de abril, Phuong Ly escuchó una presentación sobre la formación y desarrollo del museo y recorrió las salas de exposición, donde se exhiben instrumentos como el conjunto de gamelán (Indonesia), el arpa de Myanmar y el “dan bau” (cítara monocorde de Vietnam, que evidencian la diversidad y el intercambio cultural en la región.



Uno de los momentos destacados fue el programa artístico interpretado por estudiantes vietnamitas y de otros países del Sudeste Asiático que cursan estudios en el Instituto.



Los sonidos de instrumentos musicales tradicionales evocaron similitudes en las tradiciones culturales populares de ambos países, descritos como “montañas unidas a montañas y ríos conectados con ríos”.



La música se convirtió así en un lenguaje común que acerca a las personas y fortalece el entendimiento mutuo entre los pueblos.



La delegación disfruta la canción “Vietnam - China”, del compositor Do Nhuan,interprtada por profesores y estudiantes de ambos países. Foto: VNA



Cuando la canción “Vietnam - China”, del compositor Do Nhuan, resonó en la interpretación conjunta de profesores y estudiantes de ambos países, el ambiente se impregnó aún más de un profundo espíritu de amistad tradicional.



Phuong Ly también se reunió, conversó y alentó a los profesores y estudiantes vietnamitas que estudian y trabajan en el Instituto, expresando su deseo de que cada uno actúe como un “embajador cultural”, contribuyendo a fortalecer los lazos de amistad entre los pueblos de ambos países./.