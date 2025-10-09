Primera asamblea del Comité partidista en el Gobierno se celebrará los días 12 y 13 de octubre

Hanoi (VNA) – La primera asamblea del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en el Gobierno para el mandato 2025-2030 se llevará a cabo los días 12 y 13 del presente mes, en el Centro Nacional de Convenciones en Hanoi, bajo el lema “Construir un Comité partidista limpio y fuerte; ser unido y ejemplar en ciencia, tecnología, innovación, transformación digital; acelerar el desarrollo rápido y sostenible del país en la era de un desarrollo vigoroso, próspero, civilizado y feliz”.

En la rueda de prensa (Fuente: baochinhphu.vn)

Esta información fue dada a conocer hoy en una rueda de prensa presidida por el viceprimer ministro permanente Nguyen Hoa Binh, jefe del Buró Permanente del Subcomité de Propaganda de la asamblea.

Según el vicesecretario del Comité partidista en el Gobierno, el ministro y jefe de la Oficina Gubernamental, Tran Van Son, esta es la primera asamblea bajo el nuevo modelo organizativo, que se celebra cuando el país está esforzándose decididamente para cumplir con éxito los objetivos de desarrollo socioeconómico para 2025 y el quinquenio 2021-2025, en preparación para el XIV Congreso Nacional del PCV.

El evento contará con la participación de 453 delegados, representantes de más de 209 mil miembros partidistas pertenecientes a 2.211 organizaciones básicas del Comité del Partido en el Gobierno, puntualizó.

De acuerdo con el alto funcionario, durante la asamblea, los delegados evaluarán y resumirán los resultados del trabajo del período 2020-2025; además de hacer un examen crítico del liderazgo del Buró Ejecutivo de dicho Comité y definir las orientaciones, objetivos, tareas y soluciones para el mandato 2025-2030, así como debatir y aportar opiniones al borrador de los documentos que se presentarán al Congreso Nacional del Partido.

Los documentos que se presentarán incluye, el Informe Político, el Informe de Rendición de Cuentas del Buró Ejecutivo del Comité del mandato 2020-2025, la Resolución de la Asamblea, y el Programa de Acción para implementar esta Resolución. La elaboración de estos documentos se ha realizado de manera estricta, científica, democrática y conforme a las regulaciones, destacó Van Son.

En la reunión se anunciarán además a los 70 delegados oficiales y 12 delegados suplentes que representarán al Comité partidista del Gobierno en el XIV Congreso Nacional.

Las labores de logística, protocolo, seguridad y garantía de orden se están preparando meticulosamente para asegurar el éxito de este importante acontecimiento, subrayó el ministro./.