Primer ministro vietnamita viaja a Filipinas para participar en la Cumbre de la ASEAN

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, partió esta mañana desde Hanoi para asistir a la 48ª Cumbre de la ASEAN, que se celebrará hasta el 8 de mayo en Cebú, Filipinas, por invitación del presidente del país anfitrión, Ferdinand Marcos Jr., titular de la presidencia rotatoria del bloque en 2026.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, parte desde Hanoi para asistir a la 48ª Cumbre de la ASEAN. (Foto: VNA)

El jefe de Gobierno encabeza una delegación de alto nivel integrada por representantes de diversos ministerios, incluidos Defensa, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, así como funcionarios de la Oficina gubernamental y diplomáticos vietnamitas acreditados en Filipinas y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Se trata del primer viaje oficial al extranjero de Le Minh Hung desde que asumió el cargo, así como de su primera participación presencial en un foro multilateral en calidad de primer ministro.

La asistencia del dirigente vietnamita reafirma la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, multilateralización y diversificación de relaciones del país, y subraya el papel prioritario de la ASEAN en su estrategia diplomática.

Asimismo, pone de relieve el compromiso de Hanoi con el fortalecimiento del proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN, mediante una participación activa, responsable y orientada a resultados en los asuntos del bloque./.