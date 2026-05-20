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Primer ministro vietnamita recibe al representante comercial adjunto de EE.UU.
El primer ministro Le Minh Hung recibió hoy en Hanoi al embajador Rick Switzer, representante comercial adjunto de Estados Unidos, durante su visita de trabajo a Vietnam.
En la reunión, el jefe de Gobierno valoró positivamente los logros alcanzados en la cooperación entre Vietnam y Estados Unidos en los últimos años en los ámbitos político-diplomático, económico y comercial, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, e innovación, así como la colaboración en asuntos internacionales y regionales de interés mutuo.
Expresó su esperanza de que ambas partes continúen coordinando estrechamente para profundizar la Asociación Estratégica Integral, lo que aportará beneficios concretos a los pueblos de ambos países y contribuirá a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de la región y del mundo, en consonancia con las directrices del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Minh Hung celebró los resultados positivos alcanzados en las negociaciones sobre un acuerdo comercial recíproco justo y equilibrado entre Vietnam y Estados Unidos, y elogió la labor de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y del embajador Switzer personalmente.
El anfitrión afirmó que el Gobierno vietnamita continuará trabajando estrechamente con la parte estadounidense para finalizar pronto el acuerdo, profundizando así la cooperación económica, comercial y de inversión, principal motor de las relaciones bilaterales.
Subrayó que el Gobierno vietnamita siempre acoge con beneplácito y está dispuesto a brindar las condiciones más favorables para que las empresas estadounidenses amplíen sus inversiones y desarrollen operaciones exitosas y efectivas en Vietnam, contribuyendo así a los objetivos de desarrollo del país.
Según el Primer Ministro, Vietnam no tiene una política de sobrecapacidad y las empresas vietnamitas operan bajo mecanismos de mercado. Ambas economías son complementarias, no directamente competitivas.
La legislación vietnamita prohíbe estrictamente todas las formas de trabajo forzoso, afirmó, y añadió que el país ha participado activamente en los compromisos internacionales relacionados, incluidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos de libre comercio (ALC), y los ha implementado.
Combatir con firmeza y sancionar con rigor las violaciones de los derechos de propiedad intelectual es una prioridad para Vietnam, vinculada a la innovación de los modelos de desarrollo y a la implementación de la Resolución 57-NQ/TW sobre avances en el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital, afirmó.
El embajador Switzer expresó su gratitud al primer ministro Hung por dedicarle tiempo para reunirse con él, y le transmitió las felicitaciones del presidente Donald Trump y de los líderes estadounidenses por su nuevo e importante cargo.
Tras reconocer los resultados positivos en las relaciones bilaterales, incluyendo la cooperación económica y comercial de los últimos años, el embajador Switzer destacó que Vietnam es uno de los principales socios de Estados Unidos, y que la cooperación económica y comercial contribuye positivamente al desarrollo general de las relaciones bilaterales.
Subrayando la importancia de un acuerdo comercial recíproco para la cooperación económica y comercial bilateral, elogió la positiva cooperación y la buena voluntad de los ministerios, agencias y el equipo negociador del gobierno vietnamita en los últimos tiempos.
Afirmó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y él personalmente continuarán coordinando estrechamente con los ministerios y agencias vietnamitas, haciendo todo lo posible para lograr el acuerdo pronto, contribuyendo así positivamente al desarrollo futuro de las relaciones bilaterales./.