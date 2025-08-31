Primer ministro vietnamita llega a Tianjin para asistir a la Cumbre de OCS 2025

Tianjin, China (VNA)- El primer ministro Pham Minh Chinh y una delegación vietnamita llegaron hoy al aeropuerto internacional de Tianjin-Binhai, iniciando su visita de trabajo para asistir a la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 2025 y realizar actividades en China.



El primer ministro Pham Minh Chinh llega al aeropuerto internacional de Tianjin-Binhai, iniciando su visita de trabajo para asistir a la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 2025 y realizar actividades en China. Foto: Duong Giang - VNA

Ceremonia de bienvenida al primer ministro Pham Minh Chinh en aeropuerto. Foto: Duong Giang - VNA



Como invitado del país anfitrión, el jefe del Gobierno vietnamita intervendrá en la sesión ampliada de la Cumbre de la OCS 2025 con un discurso en el que compartirá los logros y las orientaciones del desarrollo socioeconómico de Vietnam, además de exponer la visión y la voluntad del país de promover la cooperación hacia un crecimiento rápido y sostenible.



En el marco de la cumbre, Minh Chinh mantendrá encuentros bilaterales con líderes de distintos países, organizaciones internacionales y directivos de importantes corporaciones con el fin de impulsar ámbitos concretos de cooperación y movilizar recursos en apoyo a los objetivos de desarrollo nacional.

En cuanto a las actividades bilaterales con China, en el año en que se celebra el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y el “Año de Intercambio Humanístico Vietnam–China 2025”, el primer ministro Phạm Minh Chính sostendrá reuniones con dirigentes de alto nivel chinos para mantener el diálogo estratégico, fortalecer la confianza política y concretar la implementación de los consensos alcanzados, especialmente los acuerdos derivados de las visitas recíprocas de los secretarios generales de los dos partidos.



Asimismo, está previsto que se reúna con dirigentes, ministerios, sectores y empresas chinas a fin de promover una cooperación sustantiva entre Vietnam y China, particularmente en campos estratégicos como infraestructura, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación y formación, transición verde, transformación digital, seguridad, cultura y turismo./.