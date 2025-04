Primer ministro vietnamita: Integración para avanzar

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, afirmó hoy que la integración internacional profunda, sustantiva y efectiva es una tarea esencial y constante para construir una economía independiente y autosuficiente.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, preside la conferencia. (Fuente: VNA)





Al concluir la teleconferencia con ministerios, sectores, empresas y misiones diplomáticas de Vietnam en el extranjero, el Jefe de Gobierno reiteró el espíritu de la Resolución 59-NQ/TW del Buró Político y el artículo del secretario general del Partido Comunista, To Lam, sobre la integración internacional en el nuevo contexto, y afirmó que la integración debe basarse en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y servir para que Vietnam se ponga al día, progrese junto con otros y avance más allá”.



Junto con la integración, el Primer Ministro subrayó la implementación simultánea de otras estrategias clave, incluido el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación; la reforma del aparato organizativo; y el impulso del sector privado.



Para ello, dijo, el Gobierno está centrando esfuerzos en el perfeccionamiento institucional, desarrollo de infraestructuras y formación de recursos humanos de alta calidad.



“Las instituciones deben ser transparentes, la infraestructura fluida y el personal inteligente”, enfatizó el Primer Ministro.



Ante la aplicación de las nuevas medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos, Minh Chinh exigió mantener la calma, ser firme en la política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización, siendo un buen amigo y socio confiable de todos los países; defender la independencia, soberanía e integridad territorial; construir una economía independiente, autosuficiente, proactivo y de integración económica internacional profunda, sustantiva y efectiva.



Al subrayar la necesidad de una cooperación comercial equilibrada y sostenible con Estados Unidos, el Primer Ministro pidió implementar soluciones flexibles, tanto a corto como a largo plazo, a través de canales políticos, diplomáticos, económicos y comerciales, sin afectar a otros mercados.



Estados Unidos es un mercado importante, pero no es el único, y Vietnam tiene muchos otros mercados, señaló.



También pidió aprovechar al máximo los 17 tratados de libre comercio (TLC) firmados, acelerar las negociaciones con nuevos socios, incluido Estados Unidos, y promover nuevos motores de crecimiento como la ciencia, tecnología, innovación, transición verde, transformación digital, economía de conocimiento, circular y compartimiento.



El Primer Ministro instó a los ministerios, sectores, localidades, representaciones diplomáticas y empresas a desempeñar un papel clave, conectando mercados, apoyando a las empresas para mejorar su competitividad, expandir mercados, proteger la propiedad intelectual y aplicar medidas de defensa comercial.

Reiteró el espíritu de acción “No decir no, no decir difícil, no decir sí sin hacer. Lo que se dice se hace, lo que se compromete se cumple con eficacia real.” También pidió valorar el tiempo, maximizar la inteligencia colectiva y coordinarse de manera estrecha, coherente y eficiente.



“El Partido lidera, el Gobierno actúa con unidad, la Asamblea Nacional está de acuerdo, el pueblo apoya. Solo se discute para actuar, no para retroceder”, afirmó el Primer Ministro.



Expresó su esperanza de que los ministerios, sectores, empresas y agencias representativas se unan con determinación para alcanzar un crecimiento del 8% en 2025 y de dos dígitos en los años siguientes, con miras a convertir a Vietnam en un país desarrollado de ingresos altos para 2045./.