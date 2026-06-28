Primer ministro vietnamita exige cumplir plazos de obras de transporte clave

En la reunión. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó el 27 de junio a los ministerios, sectores y localidades a acelerar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, subrayando que no se permitirán retrasos en los plazos de ejecución.



El jefe de Gobierno dio tal exhortación durante una reunión para revisar el desempeño en el primer semestre de 2026 del Comité Directivo Estatal para las obras y proyectos estratégicos e importantes nacionales en el sector del transporte.



El evento se celebró en formato presencial y por videoconferencia con las 31 provincias y ciudades donde se ejecutan estos proyectos.



Durante su intervención, Minh Hung subrayó que el desarrollo de una infraestructura de transporte moderna e integrada constituye una de las tareas prioritarias establecidas en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y en la Conclusión 18-KL/TW.



Actualmente, el Comité Directivo Nacional supervisa 38 proyectos estratégicos de transporte, con una inversión total cercana a 192,3 mil millones de dólares, de los cuales 8,46 mil millones corresponden al plan de inversión previsto para 2026. Estos recursos desempeñan un papel clave para impulsar el crecimiento socioeconómico y alcanzar el objetivo de un crecimiento de dos dígitos.



Tras destacar la magnitud del trabajo previsto para el segundo semestre del año, exhortó a los ministerios, sectores y localidades a resolver de manera proactiva los asuntos de su competencia, evitando trasladar responsabilidades o depender de instancias superiores.



Recalcó que todos los proyectos deben ejecutarse conforme a los calendarios aprobados por la Asamblea Nacional y el Gobierno, y advirtió que no se permitirá modificar ni ampliar los plazos de ejecución salvo por causas objetivas plenamente justificadas.



Asimismo, exigió que todas las obras cumplan estrictamente la legislación vigente, garanticen la calidad y la seguridad de los proyectos, incorporen avances científicos y tecnológicos, impulsen la transformación digital y la transición ecológica, controlen rigurosamente los costos de inversión y refuercen la prevención de la corrupción, el despilfarro y las pérdidas de recursos públicos mediante una supervisión e inspección desde las fases iniciales.



El primer ministro también pidió realizar una evaluación integral de la eficacia económica y social de los proyectos; movilizar a todo el sistema político para garantizar una adecuada ejecución de las políticas de compensación, apoyo y reasentamiento; acelerar el ritmo de construcción y lograr que, al cierre del tercer trimestre de 2026, tanto el desembolso de recursos como el volumen de ejecución superen el 50%.



En relación con los proyectos de autopistas, solicitó al Ministerio de Construcción y las localidades acelerar los procedimientos de inversión y la selección de los inversionistas, mientras que las autoridades locales deben concentrar esfuerzos en la liberación de terrenos, la construcción de zonas de reasentamiento y la entrega oportuna de los terrenos para las obras.



El Ministerio de Construcción debe continuar orientando sobre los precios de los materiales de construcción, mientras que las autoridades locales deberán revisar y autorizar las explotaciones mineras de materiales, controlar los precios y publicar oportunamente los índices de costos de construcción, orientó.



Pidió al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente coordinar la evaluación de las reservas de materiales y su distribución entre los proyectos estratégicos, y encargó a la Inspección gubernamental, en coordinación con los ministerios competentes, supervisar la explotación de materiales y sanciona cualquier infracción.



En cuanto a los proyectos aeroportuarios, el primer ministro ordenó reforzar el seguimiento del avance de las obras del Aeropuerto Internacional de Long Thanh y acelerar la construcción de las vías de conexión con el aeropuerto de Gia Binh, con vistas a garantizar los preparativos para la APEC 2027.



Respecto al sector ferroviario, instó a acelerar la ejecución de los proyectos del ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, las líneas Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, Hanoi-Lang Son, Hai Phong-Mong Cai, así como de los sistemas ferroviarios urbanos de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.



Pidió concluir con rapidez los estudios de viabilidad y garantizar el cumplimiento de los plazos para la evaluación técnica de estos proyectos.



Al clausurar la conferencia, Minh Hung enfatizó que los ministerios, sectores y localidades deben considerar la ejecución de las principales obras de infraestructura de transporte como una prioridad durante los últimos meses del año, con el objetivo de generar nuevos motores para el crecimiento económico. /.