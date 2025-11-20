Primer ministro: Vietnam valora la amistad fraternal con Argelia

Argel (VNA)- El primer ministro Pham Minh Chinh afirmó que Vietnam siempre valora los vínculos sólidos y la amistad fraternal con Argelia, forjados a partir del patriotismo, el espíritu de independencia nacional y el anhelo compartido de libertad y prosperidad.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. Foto: Duong Giang - VNA

Durante su encuentro efectuado el 19 de noviembre con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, Minh Chinh subrayó que, aunque el tiempo y el mundo cambien, permanece inalterable la estrecha relación entre Vietnam y Argelia.



Recordó que ambos países han estado siempre juntos, hombro con hombro, en los momentos más difíciles y que, en la etapa actual, la unidad es aún más necesaria para impulsar el desarrollo y construir naciones prósperas con ciudadanos que vivan en bienestar y felicidad.

Por su parte, el presidente Abdelmadjid Tebboune destacó que la tradicional amistad entre Vietnam y Argelia constituye un tesoro invaluable que debe preservarse, promoverse y elevarse a nuevas alturas, en consonancia con los deseos y los intereses de los pueblos de ambos países.



En la reunión, Minh Chinh informó al presidente argelino los resultados de sus conversaciones anteriores con el Primer Ministro argelino, y consideró que el contexto del recién establecido marco de asociación estratégica bilateral, ambas partes deben elaborar pronto un plan de acción concreto.



Señaló la necesidad de priorizar el intercambio de delegaciones de alto nivel y de fortalecer la cooperación entre ministerios, sectores y localidades.



En materia económica, comercial y de inversión, expresó su deseo de que el presidente Tebboune impulse la pronta ratificación parlamentaria de los acuerdos bilaterales y respalde la ampliación de los proyectos de exploración y procesamiento de petróleo.



Asimismo, reiteró que Vietnam está dispuesto a contribuir a la seguridad alimentaria de Argelia, aprovechando sus fortalezas en este ámbito.



Sugirió que ambas partes promuevan la cooperación en la industria textil y la producción de fibras para exportar a los mercados africanos y europeos. En agricultura y procesamiento de productos del mar, pueden combinar los recursos de Argelia con la experiencia de ambos países para atender las necesidades del pueblo argelino y expandirse a otros mercados de África.



También pidió reforzar la cooperación en defensa y seguridad, incluida la ciberseguridad y la seguridad no convencional, así como revitalizar áreas tradicionales de colaboración como el envío de expertos en salud y educación, la capacitación, el intercambio de estudiantes e investigadores, y el impulso a los intercambios culturales, entre pueblos y en turismo.



El Primer Ministro propuso además mantener la tradición de coordinación estrecha y el apoyo mutuo en foros multilaterales, incluido el apoyo a la seguridad y la libertad de navegación y de sobrevuelo en el Mar del Este, de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



El presidente Abdelmadjid Tebboune celebró los resultados de las conversaciones entre los dos primeros ministros y subrayó que, sobre la base de los sólidos vínculos bilaterales, ambas partes deben establecer un mecanismo estratégico para supervisar y promover la recientemente creada Asociación Estratégica.



Mostrando plena coincidencia con las propuestas prácticas de Minh Chinh, Tebboune señaló que aún existen numerosos ámbitos prioritarios para intensificar la cooperación, desde el sector espacial y farmacéutico hasta la producción de té, de componentes y el desarrollo turístico.



Aseguró que Argelia apoyará plenamente y orientará a sus agencias competentes para trabajar estrechamente con Vietnam en la implementación efectiva de los compromisos y acuerdos alcanzados, con el fin de materializar cuanto antes la Asociación Estratégica mediante proyectos y acciones concretas que aporten beneficios tangibles a los pueblos de ambas naciones./.