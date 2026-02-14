Primer ministro rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67

Hanoi (VNA)- Con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) 2026, el primer ministro Pham Minh Chinh ofreció hoy incienso en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67, ubicada en el complejo conmemorativo del líder vietnamita dentro del Palacio Presidencial.



Primer ministro Pham Minh Chinh rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67. (Foto: VNA)

El jefe de Gobierno recordó con profundo respeto y expresó su sincera gratitud por los grandes méritos del Presidente Ho Chi Minh, quien dedicó toda su vida a la causa de la liberación nacional, a la paz, la independencia y la libertad de la Patria, así como a la felicidad del pueblo, dejando un valioso legado de pensamiento, moral y estilo para todo el Partido y la nación.

El primer ministro y su delegación reafirmaron su compromiso de seguir promoviendo el estudio y el seguimiento del pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh, contribuyendo a la construcción de un país próspero, civilizado y feliz.



La Casa 67 conserva numerosos objetos y recuerdos vinculados a los últimos años de vida del líder histórico, y fue además el lugar donde el Buró Político celebró reuniones durante los momentos más intensos de la resistencia contra Estados Unidos.



Tras visitar el área expositiva, el estanque de peces y el jardín del Presidente Ho Chi Minh, el primer ministro instó al personal del complejo a continuar preservando y promoviendo el valor de este patrimonio, al servicio del pueblo y de los visitantes internacionales./.