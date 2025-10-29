Primer ministro preside reunión urgente sobre inundaciones en el centro de Vietnam

Hanoi, 29 oct (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, convocó esta mañana una reunión urgente con diversos Ministerios, sectores y autoridades locales para coordinar la respuesta y mitigar los daños causados por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan al centro del país.

En la cita (Fuente: VNA)

La reunión se celebró en la sede del Gobierno y se conectó de manera virtual con el Centro de Comando en la ciudad de Hue. El viceprimer ministro Tran Hong Ha y líderes de varios Ministerios y autoridades locales también participaron.

Las intensas lluvias y tormentas han causado graves inundaciones en diversas provincias, especialmente en las ciudades de Hue y Da Nang.

Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, las inundaciones han afectado a 32 de los 40 distritos de Hue, con alrededor de 35.000 hogares damnificados. En Da Nang, más de 75.000 hogares se encuentran en la misma situación.

Las presas y embalses han sido operados para reducir el flujo de agua hacia las zonas bajas, con un total de casi 778 millones de metros cúbicos de agua liberados por las hidroeléctricas A Vuong y Son

Aunque se tomaron medidas de emergencia desde el inicio, la situación sigue siendo compleja. Más de 7.000 hogares han sido evacuados de las zonas de mayor riesgo. Las fuerzas armadas y la policía, junto con los gobiernos locales, han trabajado intensamente en las labores de rescate y apoyo a la población afectada.

En su intervención, el jefe de Gobierno destacó la rápida reacción de las autoridades y Ministerios, pero subrayó la necesidad de mejorar la comunicación y la implementación de las medidas de respuesta.

Exhortó a las autoridades a seguir aplicando las medidas de emergencia, garantizar la seguridad de los ciudadanos y distribuir alimentos, productos básicos y otros suministros esenciales a las áreas más afectadas.

El Primer Ministro también ordenó a los Ministerios y autoridades locales que elaboren un informe detallado sobre los daños y lo envíen a los órganos competentes para su evaluación.

El Gobierno ha aprobado un fondo de 150 mil millones de dong (5,7 millones de USD) para apoyar a la ciudad de Hue y ha instado a los involucrados a poner en marcha soluciones para la recuperación post-desastres, especialmente en lo que respecta a los centros de salud, escuelas y administraciones públicas.

Para evitar la escasez de suministros, Pham Minh Chinh pidió a las fuerzas armadas y la policía que continúen distribuyendo ayuda en las áreas más afectadas y se preparen para prevenir brotes de enfermedades y realizar labores de saneamiento una vez que las aguas retrocedan.

Finalmente, encargó al viceprimer ministro Tran Hong Ha seguir supervisando la situación y coordinando los esfuerzos de respuesta, asegurando que todas las necesidades urgentes de las autoridades locales se aborden de manera oportuna./.