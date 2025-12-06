Primer ministro ordena impulso a economía y reconstrucción tras inundaciones

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, instó hoy a los ministerios y localidades a impulsar el crecimiento económico, completar con celeridad la reconstrucción de viviendas dañadas por inundaciones antes del Año Nuevo Lunar (Tet) y crear impulso para la implementación efectiva del próximo Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



La reunión mensual del Gobierno. (Foto: VNA)

Al concluir la reunión mensual del Gobierno, el premier delineó 10 tareas centrales para los próximos meses. Enfatizó la necesidad urgente de superar las consecuencias de desastres naturales, especialmente reparando y construyendo nuevas casas para las personas que perdieron sus viviendas, vinculando este esfuerzo con los preparativos para el Año Nuevo Lunar bajo el espíritu de “todos con casa, todos los hogares con Tet”.



El jefe del Gobierno reconoció nueve aspectos destacados en el liderazgo y la gestión, y diez puntos brillantes en el desarrollo socioeconómico durante los primeros once meses de 2025, señalando una tendencia positiva con mejoras mes a mes y un desempeño general superior al del mismo período de 2024 en la mayoría de los sectores. Felicitó los esfuerzos sobresalientes de todos los niveles y sectores.



Tras señalar también deficiencias y desafíos pendientes, el primer ministro pidió a los ministros y dirigentes locales que implementen de manera enérgica, sincronizada y efectiva las resoluciones y directivas del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado del PCV, especialmente la Conclusión No. 199-KL/TW sobre la situación socioeconómica 2025-2026, así como las resoluciones de la Asamblea Nacional y del Gobierno.

Enfatizó que todos los funcionarios deben trabajar con la máxima responsabilidad y esfuerzo, priorizando el interés nacional y del pueblo. Un objetivo crítico es reparar más de 34 mil casas dañadas antes del 31 de diciembre de 2025 y construir 1.628 nuevas viviendas para quienes las perdieron completamente antes del 30 de enero de 2026, junto con restaurar los medios de vida. También urgió a desembolsar completamente la inversión pública y los fondos de tres programas nacionales clave.



Las 10 tareas centrales ordenadas por el primer ministro incluyen preparar meticulosamente el cierre del décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional y los documentos para el próximo XIV Congreso Nacional del PCV; mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios económicos, aplicando una política monetaria proactiva y flexible coordinada con una política fiscal expansiva pero focalizada.



También pidió a revitalizar los motores de crecimiento tradicionales y promover vigorosamente los nuevos, incluyendo desembolsar el 100% de la inversión pública, establecer el Centro Financiero Internacional, atraer capital extranjero y privado, y organizar ceremonias de inauguración e inicio de obras para el 19 de diciembre;



En cuanto al consumo interno, urgió a desarrollar el mercado doméstico y el comercio electrónico, garantizar suministros esenciales, organizar ferias y promociones, y revisar impuestos y tarifas.



Asimismo, instó a impulsar las exportaciones, diversificando productos y mercados, acelerando la negociación de acuerdos de libre comercio y resolviendo decisivamente el problema de la “tarjeta amarilla” de la Unión Europea (UE) contra la pesca ilegal (IUU) en 2025.



Solicitó promover nuevos motores de crecimiento como la innovación institucional, ciencia y tecnología, transformación digital, economía verde y circular, semiconductores, inteligencia artificial, energías renovables y desarrollo urbano y regional; implementar resoluciones clave del Buró Político y preparar nuevas sobre economía estatal, inversión extranjera directa y cultura; Reformar procedimientos administrativos y operar efectivamente el modelo de gobierno local de dos niveles.



Exigió además resolver proyectos estancados y problemas bancarios. El Banco Estatal debe manejar efectivamente a los bancos comerciales débiles, mientras el Ministerio de Finanzas prepara soluciones para casi tres mil proyectos estancados.



El primer ministro subrayó la necesidad de acelerar la recuperación de desastres, apoyando a las familias afectadas, restaurando infraestructura esencial y medios de vida, y mejorando los sistemas de alerta temprana.



Demandó a desarrollar la cultura y sociedad, garantizar el bienestar social, cuidando a grupos vulnerables durante el Tet, impulsando la vivienda social, fortaleciendo la defensa, seguridad, relaciones exteriores y comunicaciones para crear consenso social.



Pham Minh Chinh asignó responsabilidades específicas a cada ministerio y localidad, instándolos a esforzarse por alcanzar los objetivos más altos para 2025 y el período 2021-2025, creando así el impulso necesario para una implementación efectiva de las resoluciones del próximo XIV Congreso Nacional del PCV./.