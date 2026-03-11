Primer ministro: No permitir que haya escasez de energía en ninguna circunstancia

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy una reunión con ministerios, sectores y el Grupo de Trabajo de Seguridad Energética para debatir soluciones destinadas a garantizar de forma proactiva el suministro energético al servicio del desarrollo socioeconómico, especialmente el cumplimiento de la meta de crecimiento de dos dígitos.



Durante la reunión, los participantes evaluaron el impacto de la situación en Medio Oriente sobre el suministro y los precios del petróleo en el mercado mundial, al tiempo que elaboraron distintos escenarios de respuesta.



Actualmente, las refinerías petroleras domésticas de Dung Quat y Nghi Son continúan operando con normalidad. En las conversaciones telefónicas del primer ministro Pham Minh Chinh con el primer ministro y los presidentes de Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, los líderes de estos países se comprometieron a estabilizar el suministro y garantizar el abastecimiento energético para Vietnam.



Asimismo, el Gobierno vietnamita ha promulgado un decreto para reducir al 0% el arancel de importación de determinados productos petrolíferos, con el objetivo de contribuir a estabilizar los precios de los combustibles en el mercado interno.

En la reunión. (Foto: VNA)

Junto con las importaciones y las reservas existentes, el suministro de combustibles en el país satisface en gran medida las necesidades de producción y consumo. No obstante, en algunos lugares se han registrado colas de ciudadanos en estaciones de servicio debido al temor a posibles escaseces.Al concluir la reunión, el jefe del Gobierno reafirmó la determinación de no permitir que se produzca escasez de energía bajo ninguna circunstancia. El Gobierno ha establecido el Grupo de Trabajo de Seguridad Energética, intensificado la diplomacia energética y promulgado políticas de gestión oportunas para mitigar el impacto de la situación en Medio Oriente y del mercado internacional.El primer ministro pidió continuar diversificando las fuentes de suministro de crudo y aplicar acuerdos con Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos para aumentar el abastecimiento destinado al procesamiento interno, al tiempo que se buscan activamente nuevas fuentes de importación.Asimismo, los ministerios y organismos deberán elaborar escenarios para garantizar el suministro de combustibles, gestionar los precios de acuerdo con la evolución del mercado y sancionar con firmeza las prácticas de acaparamiento, especulación o lucro indebido.En materia de políticas, el primer ministro aprobó en principio el uso del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y encargó al Ministerio de Finanzas proponer un plan para reducir al 0% el impuesto de protección ambiental sobre los combustibles, que deberá presentarse al Gobierno antes del 12 de marzo.Además, el jefe de Gobierno solicitó acelerar la transición energética, promover el uso de gasolina biológica E10 y lanzar campañas de ahorro energético, al tiempo que se anima a la población a utilizar vehículos eléctricos y energías limpias, así como a aumentar el uso del transporte público.También ordenó a grandes grupos energéticos como el Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), Petrovietnam y Vinacomin (TKV) elaborar planes para asegurar el suministro de combustible para la generación eléctrica; intensificar la explotación de carbón, petróleo y gas dentro de las capacidades permitidas; y estudiar la creación de un programa de reservas estratégicas de petróleo, así como una estrategia de autosuficiencia energética a largo plazo.Los ministerios de Seguridad Pública y de Industria y Comercio también recibieron instrucciones de reforzar las inspecciones y sancionar las prácticas de acaparamiento y contrabando, con el fin de garantizar la estabilidad del mercado y la seguridad energética nacional./.