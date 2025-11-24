Primer ministro llega a Hanoi, concluyendo su gira por Kuwait, Argelia y Sudáfrica

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, su esposa y una delegación de alto nivel, llegaron hoy al aeropuerto internacional de Noi Bai en Hanoi, concluyendo con éxito sus visitas oficiales a Kuwait y Argelia, así como a su participación en la Cumbre del G20 y actividades bilaterales en Sudáfrica.



La ceremonia de despedida al primer ministro Pham Minh Chinh y su esposa, concluyendo sus visitas oficiales a Kuwait, Argelia, su participación en la Cumbre del G20 y actividades bilaterales en Sudáfrica. Foto: Duong Giang - VNA



Durante el viaje de trabajo de nueve días, el jefe del Gobierno mantuvo una agenda intensa y muy efectiva con alrededor de 80 actividades.



Minh Chinh sostuvo encuentros y conversaciones con casi todos los principales líderes de Kuwait, Argelia y Sudáfrica; pronunció discursos políticos; trabajó con autoridades y empresas de esos países; visitó establecimientos socioeconómicos y participó en foros económicos y empresariales.



La elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica entre Vietnam y los tres países mencionados ha abierto un nuevo capítulo para los tradicionales vínculos llenos de potencial entre Vietnam y estas naciones, así como con la región de Medio Oriente y África, ya que son los primeros países de estas zonas en establecer una Asociación Estratégica con la nación indochina.



Durante la visita, Vietnam y los países anfitriones firmaron más de diez acuerdos de cooperación en áreas específicas. Además, empresas vietnamitas y locales suscribieron acuerdos destinados a impulsar el comercio y la inversión en el futuro próximo. Estos son los primeros convenios que materializan el nuevo marco de cooperación.



Al asistir a la Cumbre del G20 en Sudáfrica, Minh Chinh pronunció importantes intervenciones en las sesiones oficiales, presentando propuestas para promover un desarrollo rápido y sostenible, en favor de la paz, la amistad, la cooperación y el progreso mundial.



Asimismo, compartió con la comunidad internacional información sobre la situación de Vietnam, su lineamiento de desarrollo y los esfuerzos del país.



Con motivo de su participación en la Cumbre del G20, Minh Chinh mantuvo reuniones con más de 30 líderes de países y organizaciones internacionales para intercambiar opiniones y promover relaciones bilaterales. En estos encuentros, abordaron cuestiones, programas y proyectos concretos.



A pesar de una agenda extremadamente apretada, el Primer Ministro también dedicó tiempo a reunirse con la comunidad vietnamita en los tres países.



En particular, aun con numerosas actividades internacionales, el jefe del Ejecutivo continuó dirigiendo asuntos internos, presidiendo dos reuniones en línea desde Argelia y Sudáfrica para orientar las labores de respuesta a las graves inundaciones que afectan a las provincias de la región central, incluida una reunión celebrada de madrugada.



La gira del premier concluyó con gran éxito, contribuyendo a implementar de manera efectiva la política exterior de Vietnam./.