Primer Ministro exige reforzar la seguridad vial durante el Tet 2026

Vehículos circulando lentamente al final de la autopista Phap Van - Cau Gie en dirección al centro de Hanoi la noche del 21 de febrero. Foto: VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó recientemente un despacho oficial en el que ordena intensificar las medidas para garantizar el orden y la seguridad vial al servicio de la población durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar (Tet) 2026.



El jefe de Gobierno elogió al Ministerio de Seguridad Pública, con la Policía de Tránsito como fuerza clave, al Ministerio de Construcción y a los Comités Populares locales por la implementación eficaz de soluciones destinadas a asegurar la seguridad vial, en particular la movilización del 100% del personal desde el inicio del periodo festivo.



No obstante, advirtió que la situación del orden y la seguridad vial sigue siendo compleja, con varios accidentes especialmente graves registrados tanto en carreteras como en vías fluviales. Persisten además infracciones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol y actos de resistencia contra las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

A las 23:00 del 21 de febrero, el tráfico continuó aumentando en la intersección de la Carretera Nacional 1B, la Circunvalación 3 y la Autopista Phap Van-Cau Gie. Foto: VNA

Con el fin de garantizar la seguridad en el último día del receso y durante la temporada de festivales de primavera de 2026, el Primer Ministro instó al Ministerio de Seguridad Pública a reforzar las labores de patrullaje y control en autopistas, rutas locales y vehículos de transporte de pasajeros; así como a sancionar con rigor las infracciones que constituyen causas principales de accidentes, tales como conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, sobrecarga, circulación indebida por carril, paradas y estacionamientos irregulares, adelantamientos peligrosos y actos de resistencia a la autoridad.



Asimismo, pidió a esta cartera coordinarse con el Ministerio de Construcción, Comités Populares locales y unidades concernientes para organizar y regular el tráfico de manera racional, reducir la congestión en estaciones de peaje, autopistas y accesos a grandes urbes como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, además de intensificar la labor de comunicación para elevar la conciencia ciudadana sobre el cumplimiento de la ley.



El Ministerio de Construcción deberá reforzar la gestión de las actividades de transporte, sancionar estrictamente a los vehículos contratados y autobuses que infrinjan la normativa, en especial los casos de exceso de pasajeros, así como supervisar rigurosamente el transporte fluvial y el turismo por vía acuática, y extraer lecciones de las deficiencias registradas en el periodo reciente.



Por su parte, el Ministerio de Salud garantizará recursos humanos, medios, suministros y capacidad de respuesta de emergencia en rutas y zonas con alta densidad de tráfico.



Los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades bajo administración central deberán dirigir directamente las labores de garantía de la seguridad vial, gestionar de forma oportuna los incidentes, evitar accidentes particularmente graves y congestiones prolongadas, y asumir responsabilidad ante el Gobierno y el Primer Ministro en caso de que se produzcan fallas en la seguridad vial en sus respectivas jurisdicciones.



El Primer Ministro encargó al Ministerio de Seguridad Pública coordinarse con la Oficina del Gobierno para supervisar y acelerar la implementación del Despacho Oficial, así como informar oportunamente y proponer reconocimientos a colectivos e individuos con logros destacados en la garantía de la seguridad vial durante el Tet 2026./.