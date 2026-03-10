Primer ministro de Vietnam y Presidente de EAU debaten la situación regional

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo la noche del 9 de marzo una conversación telefónica con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, para debatir la situación regional y promover las relaciones bilaterales.

El jefe del Gobierno vietnamita transmitió los saludos del secretario general del Partido Comunista, To Lam, y de otros dirigentes de Vietnam al Presidente y a los líderes de los EAU.

Al compartir las dificultades que enfrentan los pueblos de la región debido al conflicto actual, Minh Chinh expresó su esperanza de que los EAU y todas las partes implicadas continúen actuando con moderación, eviten la escalada de tensiones y promuevan el diálogo y las negociaciones para poner fin al conflicto, alcanzando una solución pacífica basada en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, destacó la disposición de Vietnam a cooperar con los EAU y otros países de la región para promover la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos en la zona.

Al afirmar que Vietnam y el primer ministro Pham Minh Chinh son amigos cercanos, el presidente de los EAU agradeció al líder vietnamita por la llamada telefónica y valoró altamente la disposición de Hanoi de participar y contribuir de manera responsable a la resolución de los asuntos en Medio Oriente.

Subrayó su deseo de fortalecer las relaciones con Vietnam y su disposición a cooperar para impulsar aún más los vínculos bilaterales. También propuso que los líderes de ambos países mantengan contactos activos, ampliando el alcance de las conexiones e intercambios a distintos niveles.

En esta ocasión, Minh Chinh agradeció y expresó su esperanza de que el Gobierno de los EAU apoye, garantice la seguridad y cree condiciones favorables para que los ciudadanos vietnamitas en ese país puedan ser evacuados o transitar por los EAU cuando sea necesario.

El presidente Sheikh Mohamed afirmó que hará todo lo posible para garantizar la seguridad de los ciudadanos vietnamitas y que está dispuesto a organizar su regreso a Vietnam cuando sea necesario.

Al expresar su preocupación por el impacto del conflicto en la seguridad energética, los dos líderes acordaron fortalecer la cooperación para garantizar la seguridad energética. Sobre la base de la importancia especial que los EAU conceden a las relaciones con Vietnam, el presidente emiratí afirmó que brindará el máximo apoyo para satisfacer las necesidades energéticas inmediatas y a largo plazo de Vietnam.

Los dos líderes designaron puntos focales para coordinar e implementar de inmediato los compromisos y acuerdos alcanzados por dirigentes de ambos gobiernos.

Durante la conversación telefónica, ambas partes también sostuvieron amplias discusiones sobre medidas concretas para promover la cooperación bilateral, especialmente en áreas que coinciden con los intereses y fortalezas de ambas partes, como la inversión financiera en el Centro Financiero Internacional en Vietnam, el impulso de proyectos de inversión clave en alta tecnología, infraestructura y logística, así como la aceleración del inicio de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Vietnam, con el objetivo de alcanzar lo antes posible un comercio bilateral de 10 mil millones de dólares.

En esta ocasión, el primer ministro Pham Minh Chinh transmitió la invitación del secretario general del Partido To Lam, al Presidente y a otros altos dirigentes de los EAU para que visiten Vietnam tan pronto como la situación se estabilice./.