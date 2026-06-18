Primer ministro de Vietnam se reúne con presidente Vladimir Putin en Kazán

Kazán, Rusia (VNA) - En el marco de su participación en la Cumbre Conmemorativa por el 35.º aniversario de las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia, así como de una serie de actividades bilaterales en territorio ruso, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostuvo hoy una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la ciudad de Kazán.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, Putin dio una cálida bienvenida al jefe de Gobierno vietnamita y a la delegación de alto nivel que lo acompaña, y agradeció a Vietnam su estrecha coordinación y sus valiosas contribuciones al éxito de la Cumbre conmemorativa de los 35 años de las relaciones ASEAN-Rusia.



El mandatario ruso reafirmó que Vietnam es uno de los socios más importantes de Rusia y un amigo tradicional en la región, desempeñando un papel significativo en la conexión entre Moscú y los países de la ASEAN, así como en la promoción de las iniciativas de cooperación rusas en el Sudeste Asiático.



Asimismo, valoró altamente los logros concretos alcanzados en la cooperación bilateral durante los últimos años, destacando especialmente el fortalecimiento continuo de la confianza política mutua, que constituye una sólida base para ampliar la colaboración en diversos ámbitos.



Al recordar sus recientes encuentros con dirigentes vietnamitas, Putin transmitió sus saludos y felicitaciones al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, así como a otros altos dirigentes del país.



Expresó además su confianza en que el primer ministro Le Minh Hung y los miembros del nuevo Gobierno vietnamita continuarán trabajando estrechamente con Rusia para fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones en todos los sectores.



Por su parte, Le Minh Hung manifestó su satisfacción por realizar su primera visita a Rusia en su nueva responsabilidad gubernamental y trasladó los saludos del secretario general y presidente To Lam, así como de los líderes del Partido y del Estado vietnamita, al presidente Putin. También felicitó el éxito de la Cumbre ASEAN-Rusia, que contribuye a consolidar una cooperación práctica y mutuamente beneficiosa entre Rusia y los países miembros del bloque regional.



Reafirmó que los líderes del Partido, el Estado y el Gobierno vietnamitas consideran a Rusia uno de los socios prioritarios en su política exterior. Subrayó que, pese a las complejas transformaciones del escenario internacional, la tradicional amistad entre Vietnam y Rusia continúa desarrollándose de manera positiva en múltiples áreas.



Le Minh Hung destacó el interés de su Gobierno en coordinarse estrechamente con la parte rusa para implementar los acuerdos alcanzados entre To Lam y Vladimir Putin, con el objetivo de elevar la cooperación bilateral a un nuevo nivel.



Recordó que, tras la visita de To Lam a Rusia en mayo de 2025, las autoridades vietnamitas encargaron a los organismos competentes la elaboración de planes concretos para ejecutar los compromisos alcanzados y realizar un seguimiento periódico de su cumplimiento. En este sentido, solicitó al presidente ruso continuar respaldando la implementación efectiva de dichos acuerdos. Durante el encuentro, Putin dio una cálida bienvenida al jefe de Gobierno vietnamita y a la delegación de alto nivel que lo acompaña, y agradeció a Vietnam su estrecha coordinación y sus valiosas contribuciones al éxito de la Cumbre conmemorativa de los 35 años de las relaciones ASEAN-Rusia.El mandatario ruso reafirmó que Vietnam es uno de los socios más importantes de Rusia y un amigo tradicional en la región, desempeñando un papel significativo en la conexión entre Moscú y los países de la ASEAN, así como en la promoción de las iniciativas de cooperación rusas en el Sudeste Asiático.Asimismo, valoró altamente los logros concretos alcanzados en la cooperación bilateral durante los últimos años, destacando especialmente el fortalecimiento continuo de la confianza política mutua, que constituye una sólida base para ampliar la colaboración en diversos ámbitos.Al recordar sus recientes encuentros con dirigentes vietnamitas, Putin transmitió sus saludos y felicitaciones al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, así como a otros altos dirigentes del país.Expresó además su confianza en que el primer ministro Le Minh Hung y los miembros del nuevo Gobierno vietnamita continuarán trabajando estrechamente con Rusia para fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones en todos los sectores.Por su parte, Le Minh Hung manifestó su satisfacción por realizar su primera visita a Rusia en su nueva responsabilidad gubernamental y trasladó los saludos del secretario general y presidente To Lam, así como de los líderes del Partido y del Estado vietnamita, al presidente Putin. También felicitó el éxito de la Cumbre ASEAN-Rusia, que contribuye a consolidar una cooperación práctica y mutuamente beneficiosa entre Rusia y los países miembros del bloque regional.Reafirmó que los líderes del Partido, el Estado y el Gobierno vietnamitas consideran a Rusia uno de los socios prioritarios en su política exterior. Subrayó que, pese a las complejas transformaciones del escenario internacional, la tradicional amistad entre Vietnam y Rusia continúa desarrollándose de manera positiva en múltiples áreas.Le Minh Hung destacó el interés de su Gobierno en coordinarse estrechamente con la parte rusa para implementar los acuerdos alcanzados entre To Lam y Vladimir Putin, con el objetivo de elevar la cooperación bilateral a un nuevo nivel.Recordó que, tras la visita de To Lam a Rusia en mayo de 2025, las autoridades vietnamitas encargaron a los organismos competentes la elaboración de planes concretos para ejecutar los compromisos alcanzados y realizar un seguimiento periódico de su cumplimiento. En este sentido, solicitó al presidente ruso continuar respaldando la implementación efectiva de dichos acuerdos.

Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron opiniones sobre las orientaciones y medidas destinadas a generar avances significativos en la cooperación bilateral, consolidando así las bases de una Asociación Estratégica Integral duradera al servicio del desarrollo de cada país.



Las dos partes coincidieron en fortalecer el diálogo regular y sustancial a todos los niveles y canales, así como en mantener los intercambios entre los líderes de ambos países para abordar oportunamente cuestiones bilaterales y multilaterales. También reafirmaron que la cooperación en defensa y seguridad constituye uno de los pilares estratégicos de la relación, con especial atención a la ciberseguridad y los intercambios entre las fuerzas armadas de ambas naciones.



Al considerar que las relaciones Vietnam-Rusia atraviesan una etapa de grandes oportunidades y potencialidades, Le Minh Hung y Vladimir Putin acordaron impulsar las negociaciones para poner en marcha cuanto antes el proyecto de construcción de la central nuclear Ninh Thuan 1.



Ambos dirigentes coincidieron en que la cooperación energética, petrolera y nuclear debe mantenerse como uno de los pilares fundamentales de la relación bilateral y desarrollarse conforme a la hoja de ruta establecida.



Asimismo, acordaron ampliar la cooperación en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación y formación, transporte, cultura y turismo, con el propósito de profundizar aún más los vínculos bilaterales.



En materia económica y comercial, ambas partes ratificaron su determinación de elevar el intercambio comercial bilateral hasta los 15 mil millones de dólares. También acordaron fortalecer la cooperación en minería, transporte, construcción naval, modernización ferroviaria y expansión de corredores logísticos, incluidas las rutas ferroviarias internacionales que atraviesan China.



Le Minh Hung propuso que Rusia facilite un mayor acceso de los productos vietnamitas al mercado ruso, especialmente los agrícolas, elimine restricciones que afectan a determinadas plantas procesadoras de productos pesqueros de Vietnam y amplíe la lista de empresas autorizadas para exportar estos productos tanto a Rusia como a otros miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA).



Asimismo, sugirió considerar la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UEEA para eliminar completamente las medidas de salvaguardia aplicadas a las exportaciones vietnamitas de textiles y calzado.



En cuanto a la cooperación en educación, turismo e intercambios entre pueblos, Putin expresó su interés en ampliar la enseñanza y el aprendizaje del idioma ruso en los países del Sudeste Asiático, incluido Vietnam, y reafirmó el compromiso de seguir apoyando a los estudiantes vietnamitas en Rusia.



Ambas partes acordaron promover los intercambios culturales y turísticos, abrir próximamente un Centro Cultural de Vietnam en Rusia, estudiar la construcción de una Escuela Rusa en Hanoi y organizar una Temporada Cultural de Rusia en Vietnam en 2027.



Con ocasión del encuentro, Le Minh Hung extendió una invitación oficial a Vladimir Putin para asistir a la Semana de Líderes Económicos de APEC, prevista para celebrarse en la isla vietnamita de Phu Quoc en 2027.



Expresó su confianza en que la participación del presidente Putin y de la delegación rusa contribuirá a fortalecer la cooperación, el desarrollo, la paz y la estabilidad tanto en la región como en el mundo./.