Primer ministro de Vietnam se reúne con presidente ruso Vladimir Putin

Tianjin, China (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió hoy con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de su participación en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) 2025 en Tianjin, China.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Fuente: VNA)

En la reunión, Pham Minh Chinh transmitió los cordiales saludos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, del presidente Luong Cuong y de otros dirigentes del Partido y del Estado vietnamita al jefe de Estado ruso.



Expresó su agradecimiento a Putin por las felicitaciones enviadas con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre, así como por el envío de una delegación encabezada por el primer vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia (Senado) para asistir a las ceremonias, y de un contingente militar ruso para el desfile conmemorativo del 80.º aniversario de la independencia de Vietnam.



El primer ministro afirmó que esos gestos reflejan la amistad sincera y la consideración especial de Rusia hacia la justa lucha del pueblo vietnamita por la independencia.

Subrayó que Vietnam concede gran importancia a la amistad tradicional y a la Asociación Estratégica Integral con Rusia, y siempre considera a Moscú como uno de sus socios más relevantes.



Ambas partes expresaron satisfacción por los notables avances en las relaciones bilaterales en los últimos tiempos, especialmente después de la visita oficial del secretario general To Lam a Rusia en mayo pasado.



Minh Chinh destacó que, gracias a la orientación de los líderes de alto nivel y a la gestión de ambos gobiernos, se han solucionado diversos obstáculos, en contribución a crear un nuevo impulso para ampliar la cooperación en múltiples campos, en particular economía, comercio, inversión, cultura, turismo e intercambios pueblo a pueblo.



Por su parte, Vladimir Putin coincidió en que ambos países deben seguir implementando los acuerdos alcanzados y estuvo de acuerdo con las propuestas de cooperación presentadas por el primer ministro vietnamita. Afirmó que impulsará a los organismos competentes y a las empresas rusas a colaborar activamente con Vietnam.



Este fue el último compromiso de Minh Chinh en el marco de su asistencia a la OCS y de su agenda de trabajo en China. En la noche del mismo día, el primer ministro y la delegación de alto nivel de Vietnam partieron de Tianjin hacia Hanoi, concluyendo con éxito su viaje de trabajo./.