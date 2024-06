Primer ministro de Vietnam se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin

Hanoi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, expresó hoy su convicción de que el presidente ruso, Vladimir Putin, continuará apoyando a Vietnam, así como al desarrollo de la asociación estratégica integral bilateral.



El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh (derecha), se reúne con el presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: Duong Giang – VNA



En una reunión con el mandatario ruso en Hanoi, Minh Chinh reiteró el agradecimiento de Vietnam los pueblos de la otrora Unión Soviética y de Rusia por su valioso apoyo y asistencia a lo largo de su historia, especialmente durante la pasada lucha por la independencia y reunificación nacional, y el actual proceso de defensa, construcción, renovación y desarrollo socioeconómico del país.



Expresó su deseo de que ambos países coordinen sus esfuerzos y creen un nuevo impulso para su tradicional amistad y cooperación multifacética.



Destacó la necesidad de abordar rápidamente las dificultades para mejorar la cooperación bilateral, particularmente en economía, comercio, inversión e integración global, profundizando así la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia.



Por su parte, Putin afirmó que Vietnam es un socio confiable, y señaló que su visita es una oportunidad para discutir y acordar medidas destinadas a fomentar la cooperación en diversos campos, especialmente economía, comercio, ciencia, tecnología, energía e intercambio pueblo a pueblo.



Para promover aún más la cooperación económica, ambas partes deben mejorar la eficacia de los mecanismos actuales, en particular el Comité Intergubernamental para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-Técnica; implementar pronto el Plan Integral de Cooperación Vietnam-Rusia hasta 2030 y la lista de tareas prioritarias para 2024-2025; así como fortalecer la cooperación financiera y crediticia para facilitar el comercio y la inversión, sugirió.



Minh Chinh enfatizó la necesidad de aprovechar plenamente las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Económica Euroasiática y Vietnam.



Instó a Rusia a continuar eliminando barreras comerciales para facilitar el comercio bilateral, en particular la exportación de bienes de consumo y productos agrícolas vietnamitas a Rusia. También recomendó aumentar la cuota para las exportaciones de arroz de Vietnam y apoyar el acceso de los productos agrícolas rusos al mercado vietnamita.



En cuanto a la inversión, ambas partes apoyaron la pronta implementación de los proyectos rusos a gran escala en Vietnam, particularmente en infraestructura, ferrocarriles, sistema de metro urbano y energías renovables. Su objetivo es crear condiciones favorables para que las empresas de ambos países expandan sus actividades de manera efectiva.



Destacando la cooperación petrolero-energética como piedra angular de la cooperación económica bilateral, Minh Chinh propuso una estrecha coordinación y soluciones oportunas para abordar las dificultades y mejorar la eficiencia de los proyectos conjuntos en exploración y explotación petrolera.



Vietnam está dispuesto a apoyar las operaciones de la empresa conjunta Vietsovpetro y de las compañías rusas como Zarubezhneft y Gazprom en la expansión de sus actividades aquí, afirmó.



Ambas partes también respaldaron la ampliación de la cooperación a las energías renovables, como el gas natural licuado y la energía eólica marina, para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible.



Los líderes de ambos países están comprometidos a una colaboración más estrecha en ciencia, tecnología de la información y las comuniaciones, cultura, deportes, turismo y trabajo.



Apoyaron la mejora de la enseñanza y promoción de los idiomas vietnamita y ruso en cada país a través de centros culturales. El primer ministro Pham Minh Chinh propuso que Rusia apoye la formación de atletas vietnamitas en deportes como gimnasia y ajedrez. Ambas partes iniciarán negociaciones y firmarán un nuevo acuerdo sobre trabajo y formación profesional.



El jefe de Gobierno anfitrión pidió que los líderes y autoridades rusos sigan apoyando a la comunidad de vietnamitas residentes en Rusia.



En cuanto a cuestiones globales y regionales de interés mutuo, ambos dirigentes se comprometieron a continuar trabajando estrechamente en foros multilaterales, incluidas la ONU, la ASEAN y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



El presidente Putin reconoció la postura objetiva y equilibrada de Vietnam sobre la cuestión de Ucrania.



Afirmó que Vietnam apoya la solución de disputas y diferencias a través de medidas pacíficas de conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, teniendo en cuenta los intereses legítimos de todas las partes involucradas, en aras de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.



Añadió que Vietnam está dispuesto a unirse a los esfuerzos internacionales para buscar soluciones pacíficas y sostenibles a la cuestión de Ucrania.



En cuanto a la cuestión del Mar del Este, ambos líderes expresaron su apoyo a la solución de disputas a través de medios pacíficos en consonancia con el derecho internacional y la Carta de la ONU, en particular la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Abogaron por garantizar la seguridad y la libertad de navegación y aviación en esa zona marítima, así como al cumplimiento cabal de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), con vistas a lograr un Código de Conducta (COC) eficaz y práctico en la zona./.