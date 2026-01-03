Primer ministro de Vietnam recibe al saliente embajador de Filipinas

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió hoy aquí al embajador de Filipinas, Meynardo Los Banos Montealegre, quien le realizó una visita de despedida al finalizar su mandato en el país.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (derecha), recibe al embajador de Filipinas, Meynardo Los Banos Montealegre (Fuente: VNA)

Al felicitar al embajador filipino por haber completado con éxito su misión en Vietnam en un contexto marcado por numerosas dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19, así como por otros acontecimientos complejos, el primer ministro valoró altamente las contribuciones positivas del diplomático al impulso de las relaciones bilaterales en los últimos años.

Según el primer ministro, durante el mandato del embajador Meynardo Los Banos Montealegre en Vietnam, ambas partes implementaron de manera eficaz el Programa de Acción para la Asociación Estratégica 2019-2024; se mantuvieron los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel; y firmaron documentos de cooperación en diversos ámbitos, creando un nuevo impulso positivo para las relaciones bilaterales.

Tras expresar sus más profundas condolencias al pueblo filipino por las graves pérdidas causadas por los tifones y los desastres naturales, reafirmó que Vietnam está dispuesto a apoyar a Filipinas dentro de sus posibilidades y anunció la decisión de ayudar con 200 mil toneladas de arroz Filipinas.

Transmitiendo los saludos de los dirigentes de Vietnam a los líderes filipinos, el jefe del Gobierno afirmó que profundizar aún más las relaciones bilaterales no solo responde a los intereses de ambos pueblos, sino que también contribuye a la construcción de una ASEAN unida, cohesionada y fuerte, y aporta positivamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial.

Para continuar implementando de manera eficaz la Asociación Estratégica Vietnam-Filipinas, Minh Chinh propuso intensificar los intercambios y contactos por todos los canales; aprovechar los mecanismos de cooperación; coordinar la elaboración de un nuevo programa de acción para la siguiente etapa; y conmemorar de forma significativa el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2026.

Asimismo, sugirió reforzar la promoción del comercio y la inversión; seguir consolidando la cooperación marítima y oceánica; cooperar en la lucha contra el cambio climático, la respuesta a desastres naturales y las labores de búsqueda y rescate; coordinar la gestión de asuntos relacionados con la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y promover la cooperación en ámbitos con potencial como la agricultura, la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la construcción de bases de datos comunes de la ASEAN y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.

El primer ministro señaló que Vietnam se compromete a ser siempre un socio confiable y un proveedor estable de arroz para Filipinas, y propuso que, sobre la base del Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el comercio de arroz, ambas partes dialoguen para firmar un acuerdo de cooperación en la exportación e importación de arroz de carácter estable y a largo plazo.

Con el deseo de fortalecer la cooperación, consolidar la solidaridad y el papel central de la ASEAN, especialmente en cuestiones como el Mar del Este, las tensiones entre Camboya y Tailandia y la situación en Myanmar, el primer ministro anfitrión afirmó que, al igual que Vietnam ha trabajado junto con la Presidencia de la ASEAN 2025 para abordar los asuntos regionales en favor de una ASEAN unida y cohesionada, el país indochino apoya a Filipinas para que desempeñe con éxito la Presidencia de la agrupación en 2026.

El primer ministro pidió a Filipinas que continúe alzando una voz firme en apoyo de la postura común de la ASEAN sobre el Mar del Este, impulse negociaciones efectivas y sustantivas sobre el Código de Conducta (COC) y mantenga la paz, la estabilidad, la libertad, la seguridad y la seguridad de la navegación marítima y aérea en esta zona.

Al mismo tiempo, propuso coordinarse y apoyarse mutuamente en foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN, las Naciones Unidas y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Por su parte, el embajador filipino expresó su agradecimiento por los saludos y las sinceras palabras de solidaridad del primer ministro de Vietnam hacia las víctimas de los desastres naturales en Filipinas, y manifestó asimismo su profunda empatía por las pérdidas sufridas por el pueblo vietnamita a causa de calamidades.

Meynardo Los Banos Montealegre también agradeció el apoyo y la asistencia del Gobierno, del primer ministro y del pueblo vietnamita a la Embajada de Filipinas y a él personalmente para superar las dificultades y promover conjuntamente que las relaciones bilaterales alcancen importantes logros en diversos ámbitos.

Expresó su deseo de que Vietnam apoye la Presidencia de Filipinas de la ASEAN en 2026 y subrayó la voluntad de trabajar juntos para preservar la solidaridad en el seno de la gran familia de la ASEAN./.