Primer ministro de Vietnam recibe al ministro de Defensa de Malasia

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el ministro de Defensa de Malasia, Mohamed Khaled bin Nordin. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy aquí al ministro de Defensa de Malasia, Mohamed Khaled bin Nordin, quien realiza una visita oficial al país.



Minh Hung reafirmó que Vietnam concede gran importancia al desarrollo estable, sostenible y a largo plazo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Destacó que la elevación de los vínculos bilaterales a ese nivel, en noviembre de 2024, durante la visita oficial a Malasia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, marcó un hito histórico y abrió un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.



Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por el continuo fortalecimiento de los lazos entre Vietnam y Malasia, pese al complejo contexto internacional y regional.



Coincidieron en que la confianza política se ha consolidado y que la cooperación en áreas como cultura, educación, turismo e intercambios entre pueblos sigue ampliándose. Asimismo, resaltaron que ambos países son miembros activos y dinámicos de la ASEAN y mantienen una relación de confianza.



El jefe del Gobierno vietnamita valoró positivamente el papel proactivo de Malasia en la promoción de la cooperación multilateral, especialmente durante su presidencia de la ASEAN en 2025, contribuyendo a reforzar la unidad del bloque y su posición en el escenario internacional.



Expresó además el deseo de que Kuala Lumpur continúe desempeñando ese papel junto con Vietnam y los demás Estados miembros para avanzar en los objetivos de la Comunidad de la ASEAN.



Destacó los resultados positivos alcanzados en la cooperación en materia de defensa y reiteró el respaldo del Gobierno vietnamita al fortalecimiento de los vínculos entre los ministerios de Defensa de ambos países. Confió en que la visita del ministro malasio impulse la implementación de los acuerdos alcanzados y contribuya al fortalecimiento de la amistad y la cooperación bilateral.



De cara al futuro, propuso intensificar el intercambio de delegaciones, mantener mecanismos eficaces de diálogo, consultas e intercambio de información, así como ampliar la cooperación entre las fuerzas armadas en ámbitos como la industria de defensa, la medicina militar, las operaciones de búsqueda y rescate, las misiones de mantenimiento de la paz y la seguridad marítima.



También instó a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en el mar de ambos países a reforzar el intercambio de información, prestar asistencia oportuna a pescadores y embarcaciones en situación de emergencia y garantizar un trato humanitario a los pescadores que infrinjan las aguas jurisdiccionales del otro país, en consonancia con las buenas relaciones bilaterales y el espíritu de solidaridad de la ASEAN.



El primer ministro anfitrión dio la bienvenida a la participación del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas de Malasia en la III Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, e invitó a las empresas malasias del sector a exhibir sus productos en el evento.



Por su parte, Mohamed Khaled bin Nordin felicitó a Le Minh Hung por su nombramiento como primer ministro de Vietnam. Expresó además su admiración por los destacados logros económicos de Vietnam, que lo han convertido en una de las economías de más rápido crecimiento en Asia y la ASEAN.



Al subrayar que Vietnam es un socio confiable de Malasia y que ambos países comparten una visión estratégica común, el ministro afirmó que continuará impulsando la cooperación en defensa hacia un nuevo nivel, con resultados concretos que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y a la construcción de la Comunidad de la ASEAN.



Las dos partes intercambiaron asimismo opiniones sobre medidas para reforzar la cooperación bilateral y regional con el fin de aumentar la resiliencia y mejorar la capacidad de respuesta política frente a los desafíos externos, especialmente en situaciones de crisis.



Coincidieron además en la importancia de fortalecer el papel de los ejércitos y de los ministerios de Defensa de los países de la ASEAN para consolidar la confianza mutua, afrontar los desafíos comunes y contribuir a preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región./.