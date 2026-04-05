Primer ministro de Vietnam recibe al embajador chino

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió hoy en Hanoi al embajador de China en Hanoi, He Wei.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibe en Hanoi al embajador de China en Hanoi, He Wei. (Foto: VNA)





En la reunión, ambas partes repasaron los avances positivos en las relaciones bilaterales en los últimos tiempos, destacando el fortalecimiento de la confianza política, los frecuentes contactos de alto nivel, el notable crecimiento del comercio, la inversión y el turismo, así como la activa cooperación local y los intercambios populares en el marco del “Año del Intercambio Humanístico Vietnam-China 2025”.



Resaltando la amistad tradicional y la política constante del Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam de dar prioridad a las relaciones de cooperación con China, Minh Chinh expresó su deseo de que ambos países continúen reforzando la unidad, consolidando la confianza mutua, promoviendo la cooperación integral y apoyándose mutuamente en el desarrollo.

El embajador chino felicitó los importantes logros de desarrollo alcanzados por Vietnam en los últimos cinco años bajo el liderazgo del Partido Comunista y la gestión eficaz del Gobierno.



Expresó su agradecimiento y reconocimiento a las dedicadas contribuciones del primer ministro Pham Minh Chinh a las relaciones bilaterales.



De cara a la cooperación futura, el dirigente vietnamita propuso impulsar el comercio bilateral de manera equilibrada, saludable y sostenible, abrir al máximo los mercados para productos agrícolas, acuícolas y ganaderos de Vietnam, lograr avances en la conexión de infraestructuras estratégicas, priorizar la cooperación ferroviaria para vincular ambos países con el Sudeste Asiático, Asia Central y Europa.



También sugirió fomentar la colaboración en energía, finanzas y banca, así como en cultura y turismo, facilitando el tránsito de visitantes de ambos países.



Coincidiendo y valorando las orientaciones del primer ministro, He Wei reafirmó que el Partido y el Estado de China conceden gran importancia a Vietnam en su política vecinal, y están dispuestos de mantener intercambios estratégicos de alto nivel y profundizar la cooperación sustancial en los sectores, contribuyendo a elevar las relaciones de Asociación de Cooperación Estratégica Integral y Comunidad de Futuro Compartido China-Vietnam a una nueva altura./.