Primer ministro de Vietnam recibe al director general de Samsung Electronics

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió hoy en esta capital a Roh Tae Moon, director general de la empresa Samsung Electronics y a representantes de este gigante surcoreano en Vietnam.

El primer ministro Pham Minh Chinh recibe a Roh Tae Moon, director general de la empresa Samsung Electronics y a representantes de este gigante surcoreano en Vietnam. Foto: Duong Giang-VNA

El jefe de Gobierno valoró los esfuerzos, la determinación y los resultados de negocio del Grupo Samsung en general, especialmente en Vietnam, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de la nación indochina y al fortalecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre ambos países.

Minh Chinh informó que, en 2025, Vietnam se propone seguir mejorando el entorno de inversión, impulsar tres avances estratégicos, implementar eficazmente el modelo de administración local de dos niveles, alcanzar un crecimiento de entre 8,3 y 8,5% en 2025 y lograr un crecimiento de dos dígitos en el período 2026–2031.

Vietnam ha definido la necesidad de promover un desarrollo rápido y sostenible basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. En ese sentido, el Buró Político emitió la Resolución 57-NQ/TW sobre el tema, informó.

Por ello, expresó su deseo de que el Grupo Samsung y Roh Tae Moon continúen respaldando al Gobierno vietnamita para cumplir con éxito esos objetivos, así como implementar de manera efectiva las estrategias, planes y compromisos de inversión de Samsung en el país en el futuro.

Bajo el espíritu de “beneficio mutuo; intereses armonizados y riesgos compartidos”, el jefe de Ejecutivo manifestó su aspiración de que Samsung se convierta en un socio confiable de Vietnam en su camino de desarrollo económico y tecnológico, con miras a un crecimiento y prosperidad comunes.

También instó a continuar ampliando la inversión en Vietnam, particularmente en los sectores de alta tecnología, investigación y desarrollo (I+D); apoyar la construcción de un ecosistema tecnológico, en especial en la producción de chips y electrónica; promover la transformación digital, el desarrollo de la infraestructura de tecnologías de la información y la formación de recursos humanos de alta calidad; aumentar la tasa de localización, transferir tecnología a Vietnam y contar con vietnamitas en el equipo directivo de Samsung Vietnam.

Por su parte, Roh Tae Moon expresó su profundo agradecimiento al Gobierno, al Primer Ministro y a los ministerios, ramas y localidades de Vietnam por su constante acompañamiento, la eliminación de trabas y la creación de un entorno empresarial favorable para Samsung y las empresas. ´

Valoró altamente los esfuerzos, la dedicación y las contribuciones de los 90 mil empleados vietnamitas que trabajan en Samsung. Aseguró que Samsung Vietnam se compromete a seguir acompañando al Gobierno y esforzándose sin cesar por contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

Según Roh Tae Moon, hasta 2024 la inversión total de Samsung en Vietnam alcanzó los 23,2 mil millones de dólares. Además de Samsung Electronics, otras filiales del grupo como Samsung Display y Samsung Electro-Mechanics ya han ampliado y seguirán expandiendo sus inversiones en el país.

Hasta finales de junio de 2025, las plantas de teléfonos móviles de Samsung en las provincias vietnamitas de Bac Ninh y Thai Nguyen alcanzaron el hito de producción de dos mil millones de dispositivos, después de 16 años desde el inicio de la fabricación en abril de 2009. En el primer semestre de 2025, los ingresos llegaron a 31,8 mil millones de dólares y las exportaciones a 28 mil millones. En particular, el modelo Galaxy Z Fold 7 “Made in Vietnam”, lanzado en julio pasado, está recibiendo gran aceptación en los mercados de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y Europa.

En la ocasión, el primer ministro Pham Minh Chinh firmó una placa conmemorativa de la producción del teléfono móvil número dos mil millones de Samsung en Vietnam./.