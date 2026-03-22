Primer ministro de Vietnam parte de Hanoi rumbo a Rusia para una visita oficial

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, partió de Hanoi para iniciar una visita oficial a Rusia. Foto: Duong Giang - VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, junto con una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi para iniciar una visita oficial a Rusia del 22 al 25 de marzo, por invitación de su homólogo ruso, Mikhail Mishustin.

Acompañan al jefe de Gobierno en este viaje el viceprimer ministro Tran Hong Ha; el viceprimer ministro Bui Thanh Son; el ministro y jefe de la Oficina del Gobierno Tran Van Son; y el ministro de Ciencia y Tecnología Nguyen Manh Hung, entre otros altos funcionarios.

Sobre la base sólida de la amistad tradicional, el entendimiento mutuo y el espíritu de apoyo recíproco, esta visita oficial, la primera de un líder de alto nivel vietnamita a Rusia en 2026, reviste una importancia significativa para fortalecer aún más los vínculos bilaterales, así como para aprovechar mejor las oportunidades de cooperación internacional al servicio del desarrollo nacional en el futuro.

La visita se realiza en un contexto especial, tras el éxito en la organización del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, así como en la elección de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y a los Consejos Populares para el período 2026-2031.

La gira refleja los esfuerzos de todo el Partido, el Ejército y el pueblo por impulsar con mayor fuerza el desarrollo económico, al tiempo que busca el apoyo y la cooperación de los amigos internacionales, incluida Rusia.

El viaje tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre Vietnam y Rusia, especialmente en el ámbito político, y ampliar aún más la cooperación en sectores como la economía y el comercio, en particular la inversión, la energía y el petróleo y gas.

En el contexto de las dificultades de la seguridad energética mundial debido a los conflictos en Oriente Medio, la visita del primer ministro vietnamita contribuirá a elevar integralmente la cooperación bilateral, sentando las bases para una asociación estratégica en múltiples ámbitos clave y creando avances en una nueva etapa de desarrollo. Se prevé la firma de importantes acuerdos, incluidos aquellos destinados a profundizar la cooperación en el sector energético, especialmente en energía nuclear, petróleo y gas.

Esta visita del jefe del Gobierno de Vietnam de Rusia demuestra claramente la importancia que ambos países conceden a su asociación estratégica integral, en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz, la cooperación, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo./.