Primer ministro de Vietnam ordena acelerar desarrollo científico, innovación y transformación digital

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó la Directiva N.º 33/CT-TTg, que busca reforzar la implementación oportuna y eficaz de las tareas establecidas en la Resolución N.º 71/NQ-CP y en las conclusiones del Comité Directivo Nacional sobre el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transformación digital.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Según el informe, hasta el 28 de octubre de 2025 aún quedan 51 tareas pendientes. La proporción de expedientes tramitados completamente en línea alcanza solo el 39,98%, lejos del objetivo del 80% fijado para 2025.

Además, la calidad de los datos en varias bases nacionales y sectoriales no cumple los criterios de precisión y coherencia, mientras que persisten deficiencias en la seguridad de la información y la ciberseguridad.

El jefe de Gobierno instó a los Ministerios, organismos y gobiernos locales a considerar el desarrollo científico, tecnológico, la innovación, la transformación digital y la reforma administrativa como tareas políticas prioritarias y urgentes, asumiendo plena responsabilidad sobre el progreso y la calidad de su ejecución.

La evaluación de los resultados institucionales y personales se basará en los avances concretos, siguiendo el principio de las “seis claridades”: claridad de personas, tareas, plazos, responsabilidades, productos y autoridad.

Se exige movilizar al máximo los recursos para resolver de manera definitiva las tareas atrasadas y actualizar diariamente el progreso en el sistema de supervisión de la Resolución N.º 57-NQ/TW (https://nq57.vn), garantizando información puntual, precisa y coherente.

El documento destaca el encargo al Ministerio de Seguridad Pública de acelerar la implementación del Proyecto 06, orientando a las agencias a utilizar la aplicación VNeID como cuenta única para todos los servicios públicos en línea y las transacciones electrónicas. Además, la cartera deberá publicar los niveles de preparación y capacidad de intercambio de datos de los Ministerios y provincias.

Por su parte, el Ministerio del Interior se encargará de vincular los resultados de la reforma administrativa y la transformación digital con los mecanismos de emulación y recompensa, así como de elaborar una directiva obligatoria sobre la formación y evaluación de competencias digitales para funcionarios y empleados públicos.

El Primer Ministro también pidió a las autoridades locales garantizar la seguridad de la información y la ciberseguridad en todo el sistema político, evitando inversiones duplicadas y aprovechando al máximo la infraestructura técnica del Ministerio de Seguridad Pública.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, como órgano permanente del Comité Directivo Gubernamental, será responsable de supervisar la implementación de la Directiva, proponer reconocimientos para colectivos e individuos destacados y exigir responsabilidades a las entidades que presenten retrasos o incumplimientos./.