Primer ministro de Vietnam ordena acciones urgentes para mitigar daños del tifón Kajiki

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, urgió a concentrar los esfuerzos para aliviar las consecuencias del tifón Kajiki y las lluvias torrenciales posteriores, en un despacho emitido hoy.

Escombros causados por el tifón (Foto: VNA)

Las fuerzas funcionales apoyan a los pobladores afectados por las inundaciones (Foto: VNA)

Según el informe provisional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a las 15:00 horas del mismo día, el tifón y las inundaciones habían causado graves daños: siete muertos, un desaparecido, 34 heridos; más de 12 mil casas, escuelas y centros de salud dañados o inundados; más de 85 mil hectáreas de arrozales y cultivos hortícolas y cerca de 1 700 hectáreas de acuicultura destruidas; alrededor de 21 mil árboles caídos.

Numerosas infraestructuras de transporte, riego, electricidad y telecomunicaciones resultaron gravemente afectadas, provocando cortes de electricidad para cerca de 1,6 millones de clientes.

En nombre del Gobierno, el Primer Ministro expresó sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas fallecidas y desaparecidas, así como su profunda solidaridad con los habitantes de las zonas afectadas.

En el despacho, el jefe del Gobierno instó a las autoridades de las provincias de Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh y otras localidades damnificadas a movilizar de inmediato fuerzas y medios para acceder a las zonas aún aisladas, buscar a los desaparecidos y atender a los heridos; brindar apoyo concreto a las familias en duelo y a los damnificados, reparar las viviendas dañadas; rehabilitar con urgencia las escuelas y los centros de salud afectados con el objetivo de reabrirlos antes del 30 de agosto de 2025, a fin de garantizar el inicio del año escolar.

Es necesario despejar y asegurar las carreteras cortadas o derrumbadas para garantizar la circulación; aplicar medidas rápidas para proteger y reactivar la producción agrícola, en particular drenar las aguas estancadas a fin de salvar los arrozales, cultivos alimentarios y plantaciones de alto valor económico.

Exigió a todos los Ministerios y organismos pertinentes a concentrar todos los recursos para ayudar a las provincias afectadas a restablecer rápidamente la vida tras el paso del tifón Kajiki.

En cuanto a los Ministerios de Defensa y de Seguridad Pública, se pidió que las fuerzas armadas y la policía estén listas para intervenir, incluso con helicópteros, en apoyo a las operaciones de rescate y asistencia.

En materia educativa, es preciso rehabilitar sin demora las escuelas dañadas, proporcionar manuales y equipos para garantizar el inicio de las clases.

El Ministerio de Salud debe reanudar el funcionamiento de los centros sanitarios, asegurar la continuidad de la atención médica, suministrar medicamentos y reforzar la prevención de epidemias tras las inundaciones.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio tiene la tarea de restablecer el suministro eléctrico, garantizar el abastecimiento de bienes esenciales y luchar contra la especulación.

El Ministerio de Construcción debe reparar rápidamente las carreteras y obras dañadas, tratar los deslizamientos de tierra para asegurar la circulación, mientras la cartera de Agricultura y de Medio Ambiente debe reparar diques, presas y sistemas de riego, apoyar la reactivación de la producción agrícola y proporcionar semillas y ganado.

Se insta a los grandes grupos públicos de electricidad y telecomunicaciones a actuar de inmediato para restablecer los servicios básicos.

El viceprimer ministro Tran Hong Ha está encargado de coordinar todas las acciones con los organismos competentes, mientras que la Oficina del Gobierno supervisará y reportará directamente al Primer Ministro./.