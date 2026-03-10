Primer ministro de Vietnam mantiene conversación telefónica con su homólogo de Qatar

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo la noche del 9 de marzo una conversación telefónica con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostiene una conversación telefónica con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. (Foto: VNA)

Durante la llamada, el jefe del Gobierno vietnamita transmitió los saludos del secretario general del Partido Comunista To Lam, y de otros líderes de Vietnam al emir y a los dirigentes de Qatar.

Al expresar su profunda preocupación por el actual conflicto en Medio Oriente, compartió su solidaridad con las dificultades y desafíos que enfrentan los pueblos de la región.

El primer ministro vietnamita valoró altamente los esfuerzos de mediación de Qatar para resolver por medios pacíficos los conflictos en Medio Oriente y expresó su esperanza de que Qatar y todas las partes implicadas actúen con moderación y eviten la escalada de tensiones.

Al enfatizar la oposición de Vietnam al uso de la fuerza contra Estados soberanos, especialmente contra infraestructuras civiles que provoca numerosas víctimas, Minh Chinh llamó a buscar una solución pacífica para la región basada en el respeto del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la garantía de los derechos legítimos de todas las partes.

Afirmó la disposición de Vietnam a participar en los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional, incluida la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), para encontrar una solución pacífica al conflicto actual.

En el contexto de la compleja situación del conflicto, el premier vietnamita agradeció y solicitó al Gobierno de Qatar que continúe prestando atención y garantizando la seguridad de los connacionales en Qatar, así como facilitando el tránsito de ciudadanos vietnamitas a través de ese país.

El primer ministro Sheikh Mohammed afirmó que Qatar protegerá la seguridad de los ciudadanos vietnamitas “como protegería a los propios ciudadanos qataríes”.

En cuanto a la cooperación energética entre ambos países en el contexto actual, señaló que Qatar se esfuerza por cumplir plenamente sus compromisos y contratos con sus socios, y está dispuesto a cooperar estrechamente para contribuir a garantizar la estabilidad energética en Vietnam.

También destacó que Qatar valora altamente sus relaciones con Vietnam y desea promover la cooperación en todos los ámbitos.

Ambos líderes acordaron impulsar la implementación de diversas medidas para mejorar la eficacia de la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos de inversión, comercio, transición energética, inversión financiera en el Centro Financiero Internacional de Vietnam, la promoción de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y el país indochino, la transformación digital y el desarrollo de la industria Halal./.