Primer ministro de Vietnam inicia su visita oficial a Rusia

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, inicia su visita oficial a Rusia. (Foto: VNA)

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, llegó hoy al aeropuerto internacional Vnukovo 2 en la capital Moscú, iniciando su visita oficial a Rusia del 22 al 25 del presente mes, por invitación su homólogo ruso Mikhail Mishustin.

Se trata de la primera visita de un alto dirigente vietnamita a Rusia en 2026. Según la agenda prevista, Minh Chinh sostendrá conversaciones con el primer ministro Mikhail Mishustin; se reunirá con el presidente Vladimir Putin; mantendrá encuentros con la presidenta del Consejo de la Federación Valentina Matviyenko y con el titular de la Duma Estatal Vyacheslav Volodin.

El jefe del Gobierno vietnamita y los líderes rusos debatirán medidas para fortalecer las relaciones entre ambos países, especialmente en el ámbito político, así como para ampliar la cooperación bilateral en áreas como economía, comercio, inversión, infraestructura, ciencia y tecnología, educación y formación, cultura y artes, con especial énfasis en la energía nuclear y el sector de petróleo y gas.

La ceremonia de bienvenida al primer ministro Pham Minh Chinh en el aeropuerto. (Foto: VNA)

Durante la visita, Minh Chinh también rendirá homenaje depositando flores en el monumento al Presidente Ho Chi Minh y en el Monumento al Soldado Desconocido; se reunirá con representantes de asociaciones de veteranos, la Asociación de Amistad Rusia–Vietnam, amigos y personas que han contribuido a las relaciones bilaterales.

Además, recibirá a dirigentes de grandes corporaciones y empresas rusas; sostendrá encuentros con empresas mixtas Vietnam–Rusia; visitará instituciones educativas y centros de alta tecnología; recorrerá proyectos de inversión y negocios destacados de empresas vietnamitas en Rusia; y se reunirá con el personal de la Embajada y la comunidad de connacionales en este país.

Se espera que esta visita impulse de manera integral la cooperación en diversos ámbitos y establezca una visión a largo plazo para las relaciones bilaterales en política, seguridad, defensa, relaciones exteriores, economía, comercio, ciencia y tecnología, educación y formación, así como los intercambios pueblo a pueblo, profundizando la Asociación Estratégica Integral en beneficio de ambos pueblos y por la paz, la cooperación, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo./.

