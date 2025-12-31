Primer ministro de Vietnam exige acelerar implementación de “Campaña Quang Trung”

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, exige una aceleración en el progreso de la “Campaña Quang Trung”, con el objetivo de reconstruir y reparar las viviendas de las familias de las regiones centrales afectadas por desastres naturales, tormentas e inundaciones.



La orden fue dirigida a los líderes de las provincias y ciudades como Quang Tri, Hue, Da Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa y Lam Dong, junto con los Ministerios y agencias pertinentes.



El objetivo de la campaña es garantizar que todas las familias afectadas tengan casas estables, seguras y listas para celebrar el Año Nuevo Lunar (Tet) 2026.



Tras un mes de implementación, la “Campaña Quang Trung” ha logrado resultados positivos: se han reparado 34.756 de las 34.759 viviendas (alcanzando un 99,99% del plan), y se han reconstruido 671 de las 1.597 viviendas que habían colapsado (un 42%). Las autoridades locales se han comprometido a completar las 926 viviendas restantes antes del 31 de enero de 2026.

El Primer Ministro destacó las contribuciones de los Ministerios, agencias, autoridades locales, fuerzas armadas, policía y organizaciones benéficas. También instó a las autoridades locales a seguir acelerando el progreso y a esforzarse por completar la construcción de viviendas para todas las familias antes del 15 de enero de 2026.



Exigió que las autoridades locales movilicen recursos, aseguren el suministro de materiales de construcción y tomen medidas inmediatas contra la especulación y el aumento de precios. Ministerios como Defensa, Policía, Agricultura y Medio Ambiente, Comercio e Industria, y Construcción deben guiar a las agencias locales para brindar el máximo apoyo y garantizar que la operación se complete a tiempo.



Los medios de comunicación seguirán difundiendo información para motivar la operación. El viceprimer ministro Tran Hong Ha supervisará la implementación exitosa de esta campaña.



La Oficina del Gobierno dará seguimiento y supervisará el cumplimiento de la orden./.