Primer ministro de Vietnam asistirá a 48ª Cumbre de ASEAN en Filipinas

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, al frente de una delegación de alto nivel, asistirá a la 48ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Cebú, Filipinas, del 7 al 8 de mayo.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Fuente: VNA)

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación del Jefe del Gobierno vietnamita en el evento regional responde a una invitación del presidente anfitrión, Ferdinand Romualdez Marcos Jr./.