Primer ministro de Vietnam afirma determinación de profundizar nexos con Cuba

Hanoi (VNA)- El primer ministro Pham Minh Chinh reafirmó que Vietnam concede siempre importancia a la preservación y el fortalecimiento de la amistad tradicional, la solidaridad especial y la cooperación integral con Cuba, al recibir hoy en Hanoi al enviado especial del Partido Comunista y del Estado cubanos, miembro del Buró Político y canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

El primer ministro Pham Minh Chinh y el enviado especial del Partido Comunista y del Estado cubanos, miembro del Buró Político y canciller Bruno Rodríguez Parrilla (Fuente: VNA)



En el encuentro, Minh Chinh dio la bienvenida y valoró altamente la visita del Enviado Especial cubano, realizada inmediatamente después del éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



Bruno Rodríguez transmitió los mensajes de felicitación de los dirigentes cubanos al primer ministro Pham Minh Chinh; y congratuló a Vietnam por los grandes e integrales logros alcanzados en el último mandato y expresó su confianza en que el Gobierno vietnamita continuará conduciendo al país hacia el cumplimiento exitoso de los objetivos de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030.



Al intercambiar sobre las orientaciones de cooperación futura, ambas partes expresaron su satisfacción por el desarrollo de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos. Coincidieron en que la cooperación económica y comercial debe dar pasos más contundentes, acordes con la sólida relación política de confianza mutua y con el potencial y las fortalezas de cada país.



Asimismo, debatieron y acordaron medidas concretas para impulsar la cooperación en áreas prioritarias en el nuevo contexto. El primer ministro afirmó que Vietnam continuará compartiendo con Cuba sus experiencias de 40 años de Renovación e integración económica; propuso seguir implementando eficazmente proyectos de cooperación para el desarrollo de la producción local de alimentos y aseguró que Vietnam facilitará a sus empresas compartir experiencias, transferir técnicas avanzadas de cultivo, suministrar insumos y apoyar con maquinaria agrícola, contribuyendo a que Cuba avance hacia la autosuficiencia alimentaria.



Las dos partes coincidieron en que el desarrollo de la energía solar se ajusta a las necesidades urgentes de Cuba. Minh Chinh reafirmó que Vietnam seguirá compartiendo experiencias en el desarrollo de energías renovables para apoyar la producción y la vida del pueblo cubano.



Al valorar altamente las fortalezas de nivel mundial de Cuba en el ámbito de la medicina, el Primer Ministro propuso intensificar la cooperación, la transferencia de tecnología y la creación de empresas mixtas para la producción de vacunas, productos biológicos y medicamentos especializados de nueva generación, destinados a los mercados de ambos países y a la exportación.



Para materializar estos contenidos, sugirió aprovechar al máximo el papel del mecanismo del Comité Intergubernamental Vietnam–Cuba y de los mecanismos de cooperación a nivel ministerial; revisar y supervisar periódicamente la implementación de los acuerdos de alto nivel y resolver oportunamente las cuestiones surgidas, con el fin de generar beneficios económicos concretos para ambos países, bajo el espíritu de “acompañar juntos el desarrollo”.



Al compartir las dificultades que enfrenta el pueblo cubano debido al bloqueo, las sanciones y los desastres naturales, el Primer Ministro reafirmó que Vietnam se compromete a acompañar, compartir y apoyar a Cuba dentro de sus posibilidades, y expresó su confianza en que la isla caribeña superará todos los desafíos y continuará alcanzando nuevas victorias en la construcción y defensa de la patria./.