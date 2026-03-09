Primer ministro asiste a la inauguración del Festival de Flor de Bauhinia 2026

Dien Bien, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió a una ceremonia de inauguración del Festival de Flor de Ban (Bauhinia) 2026, parte de la Semana de Cultura y Turismo de la provincia norteña de Dien Bien, que se celebra del 6 al 12 de marzo.

El espectáculo artístico. (Foto: VNA)

En su intervención, Minh Chinh destacó que el festival no solo es una actividad cultural y turística emblemática de la provincia, sino también un espacio para honrar y fortalecer los valores culturales tradicionales de los pueblos del Noroeste dentro de la cultura diversa y unificada de las 54 etnias del país.



El jefe de Gobierno subrayó que Dien Bien es una tierra que concentra la esencia de las montañas del Noroeste y está asociada con la histórica Victoria de Dien Bien Phu, “resonante en los cinco continentes y que sacudió al mundo”, símbolo del heroísmo revolucionario, la voluntad de independencia y la aspiración de libertad del pueblo vietnamita.



Más de siete décadas después, el espíritu de la campaña de Dien Bien Phu continúa siendo una fuente de inspiración para las generaciones actuales en la tarea de construir y defender la patria.

El primer ministro también reconoció los avances registrados en la provincia en los últimos años, con un crecimiento económico sostenido, inversiones en infraestructura, fortalecimiento de la defensa y la seguridad, así como mejoras en la vida de la población.



Asimismo, destacó los esfuerzos de Dien Bien por preservar y promover la identidad cultural de sus comunidades étnicas mediante diversas actividades culturales y turísticas, entre ellas el Festival de la Flor de Bauhinia, que conecta la historia heroica con la belleza natural y cultural de la región del Noroeste, impulsando el desarrollo turístico.



Según el dirigente, el festival, con numerosas actividades culturales y artísticas, brinda a residentes y visitantes la oportunidad de descubrir la naturaleza, la historia y la cultura de Dien Bien, al tiempo que fortalece el amor por la patria y el orgullo nacional.



El primer ministro también instó a los ministerios y sectores a coordinar esfuerzos para apoyar el desarrollo socioeconómico de la provincia, especialmente en la movilización de recursos, el desarrollo de infraestructura, la preservación del patrimonio y el impulso de un turismo cultural sostenible.



Tras la ceremonia inaugural se presentó el programa artístico “Flor de Bauhinia – Aspiración de Dien Bien”, compuesto por tres actos: “Fuente del Noroeste”, “Vitalidad de la gente de las tierras altas” y “Flores del cielo y la tierra – convergencia y difusión”. El espectáculo recreó la riqueza cultural, histórica y el anhelo de desarrollo de esta región del extremo occidental de Vietnam, dando inicio a una serie de actividades culturales y turísticas en la provincia./.