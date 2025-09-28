Noticieros
Primer ministro asiste a inauguración del puente Phong Chau en Phu Tho
Phu Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió hoy a la ceremonia de inauguración del nuevo puente Phong Chau, en la carretera nacional 32C, provincia norteña de Phu Tho.
Esta infraestructura fue construida de manera urgente tras el colapso del antiguo puente Phong Chau el 9 de septiembre de 2024, con una inversión total superior a los 635 mil millones de VND (24,9 millones de dólares) proveniente del presupuesto central. La gestión del proyecto estuvo a cargo de la Administración del Proyecto Thang Long, mientras que la empresa constructora fue la Corporación de Construcción Truong Son.
La construcción comenzó el 21 de diciembre de 2024 y el puente tiene una longitud de 383 metros, una anchura de 20,5 metros, con 4 carriles, conectando las localidades de Phung Nguyen y Van Xuan, cruzando el río Rojo.
El proyecto fue completado en 9 meses, 3 meses antes de lo previsto, con un ahorro de más de 196 mil millones de VND (7,68 millones de dólares). Esta obra ayuda a mitigar los efectos de los desastres naturales, restablecer el tráfico y fomentar el desarrollo socioeconómico, asegurando al mismo tiempo la seguridad nacional y la defensa.
Durante la ceremonia, el Primer Ministro y los asistentes rindieron homenaje a las víctimas del colapso del puente ocurrido el año pasado. Destacó que el nuevo puente Phong Chau representa un vínculo que une al Partido, el Estado y el pueblo, así como al pueblo y al ejército, sanando las pérdidas y reavivando la confianza y la esperanza.
Minh Chinh elogió al Ministerio de Construcción (anteriormente al Ministerio de Transporte), al Ministerio de Defensa, al Comité del Partido y al Gobierno Provincial de Phu Tho, así como a las agencias, unidades de construcción y, en especial, al personal y soldados de la Brigada 12 de la Corporación de Contrucción Truong Son y la Brigada de Ingenieros 249, quienes trabajaron incansablemente para cumplir con el compromiso de finalizar la obra. También agradeció al pueblo local por su apoyo y colaboración.
Reafirmando la gran importancia de esta obra, el Primer Ministro destacó que es un testimonio del espíritu de “la voluntad del Partido y la aspiración del pueblo” y que demuestra que cuando el ejército y el pueblo se unen, “no hay nada que no se pueda lograr”.
Exhortó a las unidades involucradas a acelerar la finalización, la entrega y la puesta en operación efectiva de la infraestructura, satisfaciendo las expectativas de la gente./.