Primer ministro asiste a inauguración del puente Phong Chau en Phu Tho

Phu Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió hoy a la ceremonia de inauguración del nuevo puente Phong Chau, en la carretera nacional 32C, provincia norteña de Phu Tho.

En la ca ceremonia de inauguración del nuevo puente Phong Chau (Fuente: VNA)





El primer ministro Pham Minh Chinh y sus delegados oficiaron la ceremonia de colocación del cartel "Construcción para dar la bienvenida al XII Congreso del Partido del Ejército y a la primera asamblea partidista de la provincia de Phu Tho". Foto: VNA



Esta infraestructura fue construida de manera urgente tras el colapso del antiguo puente Phong Chau el 9 de septiembre de 2024, con una inversión total superior a los 635 mil millones de VND (24,9 millones de dólares) proveniente del presupuesto central. La gestión del proyecto estuvo a cargo de la Administración del Proyecto Thang Long, mientras que la empresa constructora fue la Corporación de Construcción Truong Son.



La construcción comenzó el 21 de diciembre de 2024 y el puente tiene una longitud de 383 metros, una anchura de 20,5 metros, con 4 carriles, conectando las localidades de Phung Nguyen y Van Xuan, cruzando el río Rojo.



El proyecto fue completado en 9 meses, 3 meses antes de lo previsto, con un ahorro de más de 196 mil millones de VND (7,68 millones de dólares). Esta obra ayuda a mitigar los efectos de los desastres naturales, restablecer el tráfico y fomentar el desarrollo socioeconómico, asegurando al mismo tiempo la seguridad nacional y la defensa.



Durante la ceremonia, el Primer Ministro y los asistentes rindieron homenaje a las víctimas del colapso del puente ocurrido el año pasado. Destacó que el nuevo puente Phong Chau representa un vínculo que une al Partido, el Estado y el pueblo, así como al pueblo y al ejército, sanando las pérdidas y reavivando la confianza y la esperanza.

Minh Chinh elogió al Ministerio de Construcción (anteriormente al Ministerio de Transporte), al Ministerio de Defensa, al Comité del Partido y al Gobierno Provincial de Phu Tho, así como a las agencias, unidades de construcción y, en especial, al personal y soldados de la Brigada 12 de la Corporación de Contrucción Truong Son y la Brigada de Ingenieros 249, quienes trabajaron incansablemente para cumplir con el compromiso de finalizar la obra. También agradeció al pueblo local por su apoyo y colaboración.



Reafirmando la gran importancia de esta obra, el Primer Ministro destacó que es un testimonio del espíritu de “la voluntad del Partido y la aspiración del pueblo” y que demuestra que cuando el ejército y el pueblo se unen, “no hay nada que no se pueda lograr”.



Exhortó a las unidades involucradas a acelerar la finalización, la entrega y la puesta en operación efectiva de la infraestructura, satisfaciendo las expectativas de la gente./.