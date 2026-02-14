Primer ministro asiste a ceremonia de clausura de Feria de Primavera 2026

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió a la ceremonia de clausura de la primera Feria de Primavera 2026, efectuada el 13 de febrero en el Centro de Exposiciones de Vietnam, Dong Anh, Hanoi.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, habla en la ceremonia de clausura. Foto: VNA

En su intervención, el jefe de Gobierno elogió a los ministerios, sectores, autoridades locales y a la comunidad empresarial, en particular al Vingroup, así como a la ciudadanía y a los amigos internacionales, por su contribución al éxito del evento.



Subrayó que la Feria no solo obtuvo resultados positivos en los ámbitos económico, comercial y de inversión, sino que también promovió valores culturales y sociales, reflejando la fortaleza interna, el espíritu de unidad, la resiliencia y la aspiración de progreso del pueblo vietnamita.



Según el primer ministro, la Feria constituye un canal eficaz para estimular el consumo interno y un puente entre el mercado nacional e internacional, contribuyendo a elevar la posición de los productos y marcas vietnamitas en el mercado global. Asimismo, reafirmó la vitalidad de la campaña “Los vietnamitas priorizan el uso de productos vietnamitas” y la confianza de los consumidores en bienes de alta calidad.



La Feria también fue valorada como un espacio de intercambio cultural y de conexión entre empresas y consumidores, generando un ecosistema comercial sostenible, ecológico y moderno, además de evidenciar la confianza de Vietnam en la organización de ferias de alcance regional e internacional.

Para consolidar los resultados alcanzados, el primer ministro instó al Ministerio de Industria y Comercio a realizar una evaluación integral y a diseñar una nueva estrategia para la campaña “Los vietnamitas priorizan el uso de productos vietnamitas” en la nueva situación.



Asimismo, pidió a los ministerios, sectores y autoridades locales reforzar el control del mercado, garantizar el suministro y combatir con firmeza la falsificación y la piratería, especialmente en el caso de medicamentos y alimentos adulterados.



El jefe de Gobierno exhortó a las empresas a impulsar la innovación, la transformación digital y la transición ecológica, así como a elevar la ética empresarial y la calidad de sus productos. Reafirmó además el compromiso del Gobierno de Vietnam de crear un entorno de inversión favorable y transparente, e hizo un llamado a los socios internacionales para continuar cooperando e introducir capital, tecnología y modelos de gestión sostenible en el país.



Al convocar a los consumidores a reforzar el espíritu patriótico apoyando los productos nacionales con altas exigencias de calidad, el primer ministro destacó que la Feria de Primavera 2026 abre nuevas perspectivas de confianza e impulso para el desarrollo del comercio y los servicios en Vietnam.



En el acto de clausura, el primer ministro anunció el cierre oficial de la Feria y expresó su deseo de reencontrarse en futuras ferias comerciales nacionales con mayor escala, alcance y eficacia. En la ocasión, junto a los viceprimeros ministros, entregó 64 certificados de reconocimiento a entidades y empresas que contribuyeron al éxito del evento. La Feria de Primavera 2026 contó con una superficie de más de 100.000 m² en espacios cubiertos y más de 45.000 m² al aire libre, concebida como un recorrido festivo de norte a sur del país. Tras 12 días de intensa actividad, el evento reflejó con claridad el dinamismo económico y del consumo al inicio del nuevo año, dejando una profunda impresión en ciudadanos y empresas, y difundiendo un espíritu de innovación, creatividad, integración y confianza en un año de desarrollo próspero.



Bajo el lema “Conectar la prosperidad – dar la bienvenida a una Primavera radiante”, la Feria trascendió el marco de la promoción comercial para convertirse en un punto de partida auspicioso para el nuevo año. El acontecimiento atrajo a más de 500.000 visitantes nacionales e internacionales que acudieron para recorrer los pabellones, realizar compras y formalizar contratos comerciales y de inversión.



Más de 3.000 estands y decenas de miles de productos emblemáticos procedentes de todas las regiones del país configuraron un espacio cultural y artístico de marcada identidad, en el que tradición y modernidad se integraron de forma armoniosa, ofreciendo múltiples actividades experienciales y una variada propuesta gastronómica.



La Feria actuó asimismo como puente entre oferta y demanda, conectando empresas entre sí y acercando a consumidores y productores; impulsó la firma de acuerdos comerciales y de inversión, así como el desarrollo del comercio electrónico y la transición ecológica en la era digital./.



