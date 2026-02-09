Primavera de la Patria 2026: Vietnamitas en el exterior acompañan el desarrollo del país

Hanoi (VNA)- El programa "Primavera de la Patria 2026", con el lema "Aspiración de Vietnam: Paz y Prosperidad", se ha convertido en una ocasión especial para que los connacionales residentes en todo el mundo se conecten con su tierra natal durante el Tet, el tradicional Año Nuevo vietnamita.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reúne con una delegación de vietnamitas en el extranjero que participan en el Programa Primavera de la Patria 2026. (Foto: VNA)

Este evento no solo es una oportunidad de reunión familiar, sino también un momento para que los vietnamitas en el extranjero expresen su profundo afecto por su país de origen y compartan sus deseos de un año nuevo lleno de paz, felicidad y éxito.

Tran Phu Thuan, vicepresidente y secretario general de la Unión de Organizaciones de Vietnamitas en Rusia, comentó que el programa "Primavera de la Patria" es un valioso regalo espiritual para los más de 6,5 millones de compatriotas en todo el mundo.

Es una ocasión para que la comunidad vietnamita exprese su orgullo y honor al celebrar el Tet junto a los líderes del Partido y el Estado, además de compartir sus pensamientos y aspiraciones, contribuyendo así a la creación de políticas cada vez más relevantes, expresó.

También exteriorizó el interés de la comunidad vietnamita en Rusia en las orientaciones establecidas en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, especialmente los avances estratégicos en materia de institución, recursos humanos e infraestructura, bases sólidas para el desarrollo rápido y sostenible del país.

Significó que los vietnamitas en Rusia están cada vez más conscientes de su responsabilidad y rol en la nueva era de desarrollo y se esforzarán para contribuir de manera sustancial al desarrollo de la nación.

Le Thi Thuong, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en la región de Kansai (Japón), detalló que cada vez que participa en el programa “Primavera de la Patria”, siente una conexión especial con sus raices. En el cálido ambiente de la primavera, puede percibir claramente el fuerte desarrollo del país, preservando las tradiciones culturales mientras se integra en el ámbito internacional.

Manifestó su deseo de que todos los vietnamitas, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, continúen preservando la cultura y el idioma vietnamitas, además de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación.

Nguyen Thi Lien, directora del Club de Idioma Vietnamita en Malasia, destacó que el evento es una oportunidad para que los connacionales en el extranjero interactúen, compartan experiencias y fortalezcan la unidad.

Reiteró su esperanza de que las políticas de apoyo a la diáspora, especialmente a los expertos y académicos, continúen perfeccionándose para que puedan contribuir de manera más efectiva al desarrollo de Vietnam. Además, subrayó que la promoción de programas de enseñanza del vietnamita y la conservación de la cultura contribuirán a fortalecer la solidaridad nacional.

El programa “Primavera de la Patria” 2026 no solo es un evento de encuentro y reunión, sino también una importante ocasión en la política exterior y en el trabajo con los vietnamitas en el extranjero. Este evento se lleva a cabo en el contexto del éxito del XIV Congreso del Partido, marcando un nuevo paso en el desarrollo de Vietnam tras 40 años de reformas, con la mirada puesta en objetivos estratégicos para el futuro, consolidando cada vez más la posición de Vietnam en la arena internacional./.