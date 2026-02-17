“Primavera de la Patria 2026” en Cuba refuerza la cohesión comunitaria entre vietnamitas (Foto: VNA)

La Embajada de Vietnam en Cuba celebró el 14 de febrero en La Habana el programa “Primavera de la Patria 2026”, con motivo del Tet (Año Nuevo Lunar), en una jornada dedicada a fortalecer la unidad y el sentido de pertenencia de la comunidad vietnamita en la isla.

El encuentro reunió a más de 100 participantes, entre familias vietnamitas residentes, estudiantes, funcionarios y especialistas que estudian y trabajan en Cuba. También asistieron los embajadores de países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acreditados en la capital cubana, incluidos Laos, Camboya, Timor Leste, Malasia, Myanmar e Indonesia.

En su intervención, el embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, destacó que el país concentra sus esfuerzos en cumplir los objetivos establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido, y subrayó la importancia de las contribuciones de los vietnamitas en el exterior para alcanzar esas metas.

Reafirmó que el Partido y el Estado consideran a la comunidad vietnamita en el extranjero como parte inseparable de la nación y un recurso clave para fortalecer las relaciones de cooperación entre Vietnam y otros países. Asimismo, expresó su confianza en que, pese a la distancia y las dificultades, los connacionales en Cuba mantendrán la unidad y el compromiso de contribuir a la construcción de un Vietnam fuerte, próspero y feliz.

El diplomático instó además a la comunidad a continuar promoviendo la especial amistad y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba, así como a difundir la identidad cultural y las tradiciones nacionales ante la comunidad internacional.

La celebración transcurrió en un ambiente de cercanía, con el intercambio de felicitaciones por el Tet 2026, degustación de platos tradicionales como nem (rollitos de primavera) y banh chung (pastel de arroz glutinoso), y presentaciones artísticas a cargo de estudiantes vietnamitas en Cuba.

Organizado anualmente por la Embajada, el programa “Primavera de la Patria” se ha consolidado como un espacio de encuentro para la comunidad vietnamita en Cuba, que permite preservar y promover las tradiciones culturales del país asiático./.