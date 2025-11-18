Presidente vietnamita visita a ciudadanos afectados por las inundaciones en Da Nang

Hanoi (VNA) - Con motivo de la celebración del Festival de la Gran Unidad Nacional en la comuna Go Noi (ciudad de Da Nang), el presidente vietnamita, Luong Cuong, visitó a los habitantes afectados por las recientes inundaciones para brindar apoyo y expresar su solidaridad.

El presidente Luong Cuong visita y anima a los habitantes de las zonas inundadas de la comuna de Go Noi. (Foto: VNA)

Acompañaron al mandatario la presidenta del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai; la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra y el vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Duc Hai; así como líderes de Ministerios, agencias centrales y autoridades locales de Da Nang.

En nombre del Partido y del Estado, Luong Cuong transmitió su solidaridad con la población, reconociendo las dificultades y pérdidas causadas por las lluvias y las inundaciones.

Hizo un llamado a la comunidad a mantenerse unida y apoyarse mutuamente para superar los efectos del temporal, y aseguró que el Estado hará todo lo posible para ayudar a los habitantes a recuperar su vida cotidiana y garantizar que los estudiantes puedan regresar pronto a la escuela.

Instó a las autoridades locales a mantenerse cercanas a la población, brindar apoyo máximo, restablecer de manera urgente la comunicación, el transporte, la electricidad y el agua, y garantizar alimentos, medicamentos y suministros básicos en las zonas aisladas.

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron graves inundaciones en varias zonas del sur de Da Nang, algunas de ellas afectadas por cuarta o quinta vez desde octubre de 2025. Los niveles de los ríos en la ciudad continúan en aumento.

Previamente, la delegación depositó ofrendas florales y encendió incienso en el Cementerio de Mártires de Dien Ban, la Casa Conmemorativa del Héroe Nacional Nguyen Van Troi y la Casa Conmemorativa del Gobernador Hoang Dieu.

Finalmente, visitó y entregó regalos a la madre heroica vietnamita Nguyen Thi Ngon, de 105 años, en la aldea Bao An, comuna Go Noi./.