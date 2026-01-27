Presidente vietnamita supervisa preparativos para festividades del Año Nuevo Lunar

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, enfatizó la necesidad de crear un ambiente festivo seguro, saludable y económico para el pueblo, al presidir hoy una reunión de trabajo con la Oficina Presidencial para revisar los preparativos de las actividades con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) 2026.



En el encuentro, celebrado con la participación de la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan, se informó sobre las actividades del Presidente y la Vicepresidenta antes, durante y después del Tet. El calendario incluye visitas y entrega de obsequios a veteranos revolucionarios, beneficiarios de políticas sociales, fuerzas armadas, así como reuniones con vietnamitas residentes en el extranjero en el marco del programa “Primavera en la Patria” y el lanzamiento del tradicional Festival de plantación de árboles.

El presidente vietnamita Luong Cuong supervisa preparativos para festividades del Año Nuevo Lunar. Foto: Lam Khanh - VNA

Al escuchar el informe y las opiniones, Luong Cuong enfatizó la importancia de comprender profundamente y adherirse a las directrices del Buró Político, el Secretariado y las agencias relevantes para la organización del Tet. Subrayó que las festividades deben crear un ambiente alegre y un impulso para que todo el Partido, el pueblo y el ejército se esfuercen por implementar con éxito las resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido desde los primeros meses de 2026.El mandatario instó a organizar de manera efectiva las visitas y saludos de Año Nuevo a los veteranos revolucionarios, las Madres Heroicas de Vietnam, los soldados heridos, las familias de los mártires y con contribuciones a la revolución, intelectuales, artistas, dignatarios religiosos y unidades de las fuerzas armadas en servicio, especialmente en áreas fronterizas, islas remotas y regiones de especial dificultad, para garantizar que todos los hogares y ciudadanos puedan disfrutar del Tet.Reconociendo que el tiempo es limitado y el volumen de trabajo es extenso, pidió a la Oficina Presidencial y a las unidades relacionadas revisar meticulosamente cada detalle, asegurando que los planes sean rigurosos y apropiados para la situación práctica, sin contradecir las directrices del Partido y el Estado.Destacando el profundo significado político y humanitario de las actividades del Tet, afirmó que estas son gestos de gratitud y muestras del cuidado del Partido y el Estado hacia los beneficiarios de políticas y las familias con méritos revolucionarios, por lo que los preparativos deben realizarse de manera concienzuda, responsable y precisa.El jefe de Estado solicitó a la Oficina Presidencial que cumpla estrictamente con sus funciones y tareas asignadas, promueva la proactividad y fortalezca la coordinación con las agencias, unidades y localidades pertinentes para elaborar planes científicos y efectivos.Respecto al programa “Primavera en la Patria”, exigió continuar con los preparativos minuciosos para garantizar una organización solemne y atenta, que refleje el aprecio del Partido y el Estado hacia los coterráneos en el extranjero y contribuya a fortalecer sus vínculos con la Patria.También pidió a la Oficina Presidencial que garantice el manejo adecuado de las tareas rutinarias, con una clara asignación de responsabilidades, para completarlas según el cronograma y los planes establecidos./.