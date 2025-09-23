Presidente vietnamita se reúne con su homólogo de Tayikistán en Nueva York

Nueva York (VNA) El presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostuvo el día 22 de septiembre (hora local) un encuentro con su homólogo de Tayikistán, Emomali Rahmon, con motivo de su participación en el Debate General de Alto Nivel del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en paralelo con diversas actividades bilaterales en EE. UU.



El presidente vietnamita, Luong Cuong (izq.), y su homólogo tayiko, Emomali Rahmon, se reunieron en Nueva York el 22 de septiembre (hora local). Foto: Lam Khanh – VNA



Durante la reunión, ambos líderes expresaron su satisfacción por reencontrarse después de su anterior intercambio en el 80.º aniversario de la Victoria sobre el Fascismo en Beijing, China. Destacaron los avances en la cooperación bilateral y coincidieron en que todavía existe un amplio potencial para fortalecer la colaboración integral en múltiples ámbitos.



El presidente Luong Cuong reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la consolidación y desarrollo de la amistad tradicional y la cooperación multifacética con Tayikistán.



Propuso intensificar el intercambio de delegaciones de alto nivel y promover la cooperación en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación, turismo e intercambios pueblo a pueblo, con el fin de reforzar la comprensión mutua y la amistad entre ambos pueblos.



Por su parte, Emomali Rahmon manifestó su respeto y deseo de profundizar la cooperación integral con Vietnam.



Subrayó que Vietnam es un socio clave en el Sudeste Asiático y expresó su intención de ampliar los vínculos no solo con Vietnam, sino también con otros países de la región y la ASEAN a través de esta relación.



Asimismo, propuso impulsar la cooperación en sectores con gran potencial, como la agricultura, la conexión ferroviaria y la infraestructura.



Ambos líderes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales, especialmente en la ONU, así como en debatir de manera conjunta los asuntos internacionales y regionales de interés común.



En la ocasión, Luong Cuong invitó a Emomali Rahmon a visitar Vietnam y asistir a la ceremonia de la apertura de firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, que se celebrará en Hanoi los días 25 y 26 de octubre de 2025. Emomali Rahmon agradeció la invitación y, a su vez, extendió una invitación a Luong Cuong para visitar Tayikistán en los tiempos próximos./.