Presidente vietnamita resalta importancia de nexos con Estados Unidos

Hanoi (VNA) - Vietnam otorga una gran importancia a sus relaciones con Estados Unidos y busca seguir ampliando los lazos bilaterales de manera más profunda y sustancial en diversos ámbitos, incluidos la política y la diplomacia; la economía y el comercio; la seguridad y la defensa; la ciencia y la tecnología; y la superación de las secuelas de la guerra, en beneficio de ambos pueblos.

El presidente vietnamita, Luong Cuong, recibe al embajador estadounidense en Hanoi, Marc Knapper. (Fuente: VNA)

Así lo destacó hoy el presidente vietnamita, Luong Cuong, durante un encuentro con el embajador estadounidense en Hanoi, Marc Knapper, quien realizó una visita de despedida al concluir su mandato en el país.



Al felicitar al diplomático por los logros alcanzados durante su misión, el mandatario repasó algunos hitos recientes en las relaciones bilaterales, en particular la elevación de los lazos a la Asociación Estratégica Integral, el nivel más alto de cooperación en la política exterior de Vietnam.

Subrayó asimismo las contribuciones del embajador Knapper al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones, basados en el respeto mutuo a la independencia, la soberanía, la integridad territorial, las instituciones políticas y el beneficio común.

Luong Cuong agradeció además al gobierno estadounidense y a su Embajada en Hanoi por haber destinado más de dos millones de dólares para apoyar a las localidades afectadas por desastres naturales el año pasado, un gesto que refleja su espíritu humanitario y su respaldo oportuno al pueblo vietnamita en momentos de dificultad.

En cuanto a la cooperación en la superación de las secuelas de la guerra, el presidente vietnamita señaló que constituye un punto destacado y de especial relevancia, pues contribuye a generar confianza, fomentar la reconciliación y fortalecer el entendimiento mutuo.

Asimismo, reconoció los esfuerzos constantes del embajador Knapper y propuso continuar expandiendo la colaboración en este ámbito.



En esta ocasión, reiteró que Vietnam mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de sus relaciones, y ser un amigo, socio confiable y miembro activo y responsable de la comunidad internacional.

Por su parte, Marc Knapper expresó su deseo de que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos continúe fortaleciéndose y sirva de modelo internacional para la reconciliación, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro.

Aseguró que, más allá de su cargo, seguirá siendo un amigo de Vietnam y contribuirá al desarrollo integral de las relaciones bilaterales, regionales e internacionales./.