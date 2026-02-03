Presidente vietnamita recibe al enviado especial del Estado cubano

Hanoi (VNA) – El presidente de Vietnam, Luong Cuong, ofreció una recepción hoy en Hanoi al enviado especial del Partido Comunista y del Estado cubano, miembro del Buró Político y canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien realiza una visita al país indochino.



Al dar la bienvenida al enviado especial y a la delegación cubana de alto nivel, el mandatario vietnamita destacó que la visita, que llega poco después del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), refleja las relaciones cercanas, confiables y duraderas entre ambos Partidos, Estados y pueblos.



Bruno Rodríguez transmitió las felicitaciones del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de otros altos dirigentes cubanos, por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y los recientes logros de Vietnam. Aseguró que Cuba considera los éxitos de Vietnam como una gran fuente de inspiración para la revolución cubana.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, ofrece una recepción al enviado especial del Partido Comunista y del Estado cubano, miembro del Buró Político y canciller Bruno Rodríguez Parrilla (Fuente: VNA)





El funcionario cubano también expresó el orgullo de Cuba por tener a Vietnam como un amigo fiel y camarada, y mostró su confianza en que, bajo el firme liderazgo del PCV, Vietnam seguirá alcanzando nuevos logros en su etapa de desarrollo.



Además, transmitió sus felicitaciones a los líderes vietnamitas por el 96.º aniversario de la fundación del PCV.



Agradeciendo los saludos y felicitaciones de los dirigentes cubanos, Luong Cuong recordó la historia de las relaciones bilaterales, una relación impulsada por los presidentes Ho Chi Minh y Fidel Castro. Subrayó que estos vínculos son un valor invaluable y un símbolo de la época, forjados y fortalecidos a través de los altibajos de la historia.



El mandatario vietnamita enfatizó que, ante la incertidumbre mundial, profundizar la amistad y solidaridad especial entre Vietnam y Cuba no es solo responsabilidad de los partidos y naciones, sino también una aspiración compartida por los pueblos de ambos países.

Luong Cuong valoró altamente el éxito del Año de la Amistad Vietnam-Cuba, que conmemora el 65.º aniversario de las relaciones diplomáticas (2 de diciembre de 1960-2025), destacando una serie de eventos importantes, visitas de alto nivel y actividades en diversos ámbitos. Reiteró su convicción de que la visita del enviado especial cubano fortalecerá aún más esta relación especial.



Reconociendo los desafíos que enfrenta la isla caribeña, reafirmó que Vietnam no olvidará el apoyo de Cuba en tiempos difíciles y continuará brindando su respaldo mediante el intercambio de experiencias y asistencia dentro de sus posibilidades. Además, se comprometió a seguir profundizando y manteniendo la cooperación bilateral integral para aprovechar las fortalezas de ambos países en pro del desarrollo nacional.

Por su parte, Bruno Rodríguez subrayó la importancia que el Partido y el Estado cubanos otorgan a sus lazos especiales con Vietnam, reafirmando el compromiso de Cuba de implementar de manera efectiva los mecanismos y acuerdos de cooperación entre ambos países. También recalcó la importancia de ampliar la diplomacia interpersonal, los vínculos locales y los intercambios culturales para profundizar y diversificar la relación integral entre Vietnam y Cuba.



El ministro cubano expresó el deseo de Cuba de seguir compartiendo experiencias con Vietnam en todos los canales y áreas, contribuyendo al desarrollo nacional de ambos países y a la paz, estabilidad y cooperación en la región y en el mundo.



Ambas partes acordaron avanzar en la implementación de compromisos y acuerdos de alto nivel, especialmente en proyectos clave de cooperación en agricultura, energías renovables y biotecnología. Además, se creará un entorno favorable para apoyar a las empresas vietnamitas que invierten en Cuba, con el fin de impulsar los lazos económicos en consonancia con su relación política especial.



También acordaron mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en organizaciones internacionales y foros multilaterales./.